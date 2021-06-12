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17:59 (мск), источник: Известия

Меркель отметила роль Украины в поставках газа из России

Украина должна остаться партнером в поставках российского газа в Европу. Об этом заявила журналистам 12 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель, говоря о проекте «Северный поток — 2».

Источник: РИА "Новости"

По словам политика, тема газопровода обсуждалась с президентом США Джо Байденом.

«Считаю, что мы на правильном пути, для нас обоих существенно… что Украина должна и впредь оставаться партнером в транзите природного газа», — подчеркнула она.

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Как отметил на своей странице в Twitter пресс-секретарь правительства Германии, Меркель пообщалась с президентом США Джо Байденом в перерывах между рабочими сессиями G7 в Великобритании.

9 июня глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что транзит газа через Украину должен быть сохранен и после постройки газопровода «Северный поток — 2».

1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не намерена отказываться от поставок газа через Украину, так как в дальнейшем ожидает роста транзита газа в Европу.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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