Баку передал Еревану 15 военнопленных в обмен на карты минных полей

«В соответствии с соглашением, 12 июня 2021 года в обмен на предоставление Арменией карт 97 тыс. противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе, 15 задержанных армян были переданы Армении в присутствии представителей Грузии», — говорится в сообщении МИДа.
«У меня есть хорошая новость. 15 из наших пленных братьев возвращаются на родину. Они сейчас находятся в пути, когда будут в Армении, сделаю более детальное заявление», — заявил Пашинян, находясь в Гегаркуникской области (цитата по ТАСС).
Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года, стороны обвинили друг друга в обстрелах. 9 ноября было подписано трехстороннее соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении боевых действий. Оно предполагает передачу Азербайджану значительной части территорий Нагорного Карабаха и нескольких прилегающих к нему районов. Согласно документу, стороны должны произвести обмен военнопленными, заложниками, другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших.
В общей сложности, по оценкам Еревана, в плену находится около 200 человек. Ранее Никол Пашинян предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву обменять своего сына Ашота на всех армянских военнопленных.