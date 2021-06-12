NYT узнала причину отказа от совместного брифинга Байдена и Путина

Причиной стал совместный брифинг, который прошел в 2018 году после встречи Путина с предыдущим президентом США Дональдом Трампом, утверждают собеседники издания.
По их словам, сотрудники администрации Байдена помнят, как на том мероприятии Путин «взял верх» над Трампом.
Тогда главы государств обсудили в том числе предполагаемое вмешательство в американские выборы 2016 года, и Путин заверил, что российская сторона этого не делала. В итоге Трамп «поверил на слово президенту России», а не выводам американских разведслужб, пишет NYT.
Позиция Трампа вызвала критику в Вашингтоне, например, сенатор Джон Маккейн назвал эту встречу «одним из самых позорных выступлений американского президента» на его памяти.
Как сообщили 12 июня в американской администрации, отдельная пресс-конференция Байдена станет наиболее подходящим форматом, чтобы обсудить со свободной прессой темы, затронутые на встрече.
При этом ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки называла совместный брифинг двух президентов наиболее предпочтительным вариантом.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что отказ от идеи совместной пресс-конференции не говорит о невысоких ожиданиях относительно результатов саммита. Он напомнил, что после встречи Байдена с британским премьером Борисом Джонсоном ранее на этой неделе также не стали проводить совместный брифинг, и «скорее всего, это практика американского президента».
По словам Пескова, Путин после переговоров также выйдет отдельно пообщаться с журналистами.
Саммит Путина и Байдена пройдет на вилле La Grange в Женеве 16 июня. Они обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, стратегическую стабильность и актуальные вопросы международной повестки, «включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов».
В Кремле и в Белом доме неоднократно просили не ждать каких-то прорывов от переговоров, но подчеркивали, что сам факт встречи двух лидеров является важным шагом к налаживанию отношений между странами. В частности. Псаки выразила надежду, что на встрече будет найден «путь вперед» для этого.