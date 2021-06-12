Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 12 июняДень России, получение патента на первый противогаз, открытие Панамского канала и другие события
Фоторепортажи
10Показ макета нового капсульного пассажирского вагона
51Оптическая иллюзия с орангутаном попала в топ фотографий 2021 года
22:47 (мск), источник: Известия

Замглавы МИД Ирана оценил переговоры в Вене по ядерной сделке

Начавшийся в субботу, 12 июня, очередной раунд переговоров по ядерной сделке в Вене вряд ли станет заключительным, переговорщикам придется еще хотя бы раз отправиться для консультации в столицы своих государств. Такое мнение высказал глава иранской делегации на переговорах, замминистра иностранных дел Аббас Арагчи.

Источник: AFP 2021

«Я лично не думаю, что в течение недели мы сможем прийти к итоговому [соглашению]», — поделился Арагчи в интервью, опубликованном в его Telegram.

Дипломат не уверен, что «в ходе нынешнего раунда переговоров стороны смогут прийти к итоговому соглашению. Он добавил, что «как минимум придется еще один раз отправиться в столицы [государств — участников переговоров]».

Читайте также
Псаки предупредила об ответе США на «проблемное поведение» России

10 июня Россия призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не политизировать ситуацию вокруг иранской ядерной сделки и вернуться к спокойному взаимодействию с Тегераном.

Днем ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что сложностей на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене не наблюдается, работа над итоговым документом возобновится в ближайшее время. По его словам, у переговоров «собственная динамика».

24 мая сообщалось, что Иран и МАГАТЭ договорились продлить временную техническую договоренность о мониторинге на ядерных объектах страны до 24 июня. Также стало известно, что в результате длительных консультаций с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбаром Салехи сторонам удалось прийти к соглашению по некоторым вопросам.

В Вене с начала апреля проходят заседания совместной комиссии Ирана и международной «пятерки», куда входят Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция. Ведется работа в составе трех рабочих групп для решения вопросов с целью возобновления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Задачи переговоров — вернуть в сделку Вашингтон, побудив его отменить санкции в отношении Тегерана, и убедить Иран начать полностью выполнять свои обязательства по СВПД. Участники переговоров рассчитывают завершить их до середины июня.

СВПД был заключен в 2015 году в рамках решения вопросов по снятию санкций с Ирана в обмен на ограничения ядерной программы страны. В мае 2018 года правительство США приняло решение выйти из сделки и ужесточить санкционное давление на Тегеран, а спустя год Иран заявил о постепенном сокращении своих обязательств, предусмотренных соглашением.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Долговые посягательства: каждый второй заемщик жалуется на взыскателей от МФО
Пошла играть губерния: как родился чемпионат Европы по футболу
СМИ узнали причину отказа Байдена от общего брифинга с Путиным
Власти Москвы объявили нерабочими дни с 15 по 19 июня
Сборная России играет с Бельгией на Евро (онлайн-трансляция)
Меркель отметила роль Украины в поставках газа из России
Кит проглотил и выплюнул живым дайвера из США
Футболиста сборной Дании увезли в больницу после потери сознания
10 природных чудес России, которые нужно увидеть
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Товары для дома
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидкой
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Gnezdo.ru
4 российских актера, которые любили одну женщину
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
Мать - первая красавица России: а глянь, какой сын
Звезды, которые были женами одного мужчины: 5 пар
Леди
8 причесок и стрижек из 70-х, которые популярны сегодня Суперпушистые и объемные укладки, рваные стрижки и челки
Дом
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидками
Как выглядит квартира в доме 1956 года в центре Москвы
8 простых шагов к ухоженной даче
7 роскошных интерьеров с натуральным камнем
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь