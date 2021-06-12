Замглавы МИД Ирана оценил переговоры в Вене по ядерной сделке

«Я лично не думаю, что в течение недели мы сможем прийти к итоговому [соглашению]», — поделился Арагчи в интервью, опубликованном в его Telegram.
Дипломат не уверен, что «в ходе нынешнего раунда переговоров стороны смогут прийти к итоговому соглашению. Он добавил, что «как минимум придется еще один раз отправиться в столицы [государств — участников переговоров]».
10 июня Россия призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не политизировать ситуацию вокруг иранской ядерной сделки и вернуться к спокойному взаимодействию с Тегераном.
Днем ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что сложностей на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене не наблюдается, работа над итоговым документом возобновится в ближайшее время. По его словам, у переговоров «собственная динамика».
24 мая сообщалось, что Иран и МАГАТЭ договорились продлить временную техническую договоренность о мониторинге на ядерных объектах страны до 24 июня. Также стало известно, что в результате длительных консультаций с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбаром Салехи сторонам удалось прийти к соглашению по некоторым вопросам.
В Вене с начала апреля проходят заседания совместной комиссии Ирана и международной «пятерки», куда входят Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция. Ведется работа в составе трех рабочих групп для решения вопросов с целью возобновления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Задачи переговоров — вернуть в сделку Вашингтон, побудив его отменить санкции в отношении Тегерана, и убедить Иран начать полностью выполнять свои обязательства по СВПД. Участники переговоров рассчитывают завершить их до середины июня.
СВПД был заключен в 2015 году в рамках решения вопросов по снятию санкций с Ирана в обмен на ограничения ядерной программы страны. В мае 2018 года правительство США приняло решение выйти из сделки и ужесточить санкционное давление на Тегеран, а спустя год Иран заявил о постепенном сокращении своих обязательств, предусмотренных соглашением.