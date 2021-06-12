12 июня, источник: Lenta.Ru
Пашинян назвал Лаврова президентом и премьером России
И.о. премьера Армении Никол Пашинян случайно назвал главу МИД России Сергея Лаврова сначала президентом, а потом российским
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В ходе вступления Пашинян рассказывал об освобождении 15 армянских военных из Азербайджана и передаче Баку карты минных полей. «Когда президент…
Пашинян также поблагодарил за возвращение военных руководство США, грузинских и европейских партнеров. Особая благодарность была выражена президенту России Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру обороны России Сергею Шойгу, а также командующему миротворческим контингентом в Карабахе
Ранее 12 июня Баку передал Еревану 15 армянских пленных. Они были освобождены после того, как Армения предоставила карты с расположением 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе.
9 ноября 2020-го Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, договорились обменяться пленными и телами погибших, Баку занял три спорных района, а в регион были направлены российские миротворцы. Азербайджан расценил итоги войны как победу.