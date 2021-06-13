В ЛНР раскрыли подробности убийства пятерых военнослужащих

«Пули калибра 5,56 миллиметра, извлеченные из тел погибших, применяются в оружии, состоящем на вооружении стран НАТО и поставляемом на Украину в рамках помощи от США», — рассказал военнослужащий. Он также продемонстрировал журналистам изъятые пули, которые были приобщены к уголовному делу в качестве доказательств.
Об убийстве пятерых военных в населенном пункте Голубовское стало известно накануне. Сообщалось, что за этим стоят украинские диверсанты, проникнувшие на территорию ЛНР. Филипоненко тогда заявил, что бойцы Народной милиции были застрелены в упор в голову.
Глава республики Леонид Пасечник связал произошедшее с предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Таким образом, считает политик, Киев старается расшатать режим перемирия в Донбассе.