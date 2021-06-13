СМИ узнали о готовности НАТО отказаться от ядерных ракет в Европе

Издание сообщает, что отказ от размещения ракет является одним из способов разрядить политическую напряженность перед встречей Байдена со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.
Одобрение Байдена необходимо для официального отказа от ядерного оружия.
Как пишет Defense News, такие действия американского президента дадут ему поддержку сторонников контроля за вооружениями из числа бывших военных, юристов, чиновников.
В начале июня они обратились к хозяину Белого дома с просьбой включить в повестку встречи с Путиным соответствующий пункт.
В то же время часть конгресса США может выступить с критикой запрета на размещение ядерных ракет в Европе. Старший научный сотрудник Института Хадсона Тим Моррисон, курировавший вопросы ядерного сдерживания при администрации Дональда Трампа, сообщил изданию, что решение НАТО может лишить Вашингтон рычагов воздействия на Москву на предстоящих переговорах Путина и Байдена.
«Если это односторонняя уступка России, это ужасная идея; и если это двусторонняя уступка, это ненамного лучше, потому что России нельзя доверять. Зачем нам отказываться от преимущества, которое нам может понадобиться в будущем, чтобы отреагировать на воинственные действия России?», — заявил Моррисон.
Ранее в июне Байден обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом подход к взаимоотношениям с Россией.
По словам Столтенберга, стороны пришли к согласию, что альянсу нужно придерживаться позиции сдерживания и одновременно стремиться к выстраиванию диалога с Москвой.
До этого глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о наличии «злонамеренных планов» у НАТО в отношении Москвы. Свои слова он объяснил тем, что Северо-Атлантический альянс продолжает вопреки договоренностям расширяться на восток и приближаться к границам России, а также нарушает принцип неделимости безопасности (когда никто в Евроатлантике не должен укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других).
Посольство России в США накануне обвинило НАТО в «бряцании оружием» в связи с учениями альянса Baltops, проводимыми в Балтийском море. «Применение Пентагоном в маневрах Baltops бомбардировщиков B-52H, которые могут нести ядерное оружие, — очередная провокация. Подобное бряцание оружием нагнетает напряженность в Европе», — подчеркнули в дипмиссии.