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06:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия развернула корабли в Тихом океане для проведения учений

Тихоокеанский флот совместно с авиацией проводит учения в центральной части Тихого океана. Корабли завершили развертывание. В учениях принимают участие 20 надводных боевых кораблей, а также подводные лодки, суда обеспечения и 20 летательных аппаратов, сообщило Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«Корабли и суда Тихоокеанского флота завершили развертывание в районе проведения оперативного учения и сегодня приступили к выполнению мероприятий по программе оперативного учения», — сообщил командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Константин Кабанцов (цитата по ТАСС).

В учениях принимают участие противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», фрегат «Маршал Шапошников» с управляемым ракетным оружием, корветы «Громкий», «Совершенный» и «Герой РФ Алдар Цыденжапов», а также корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов». Задействованы самолеты Ту-142М3, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие самолеты.

«В дальней морской зоне корабельной группировкой отработаны вопросы взаимодействия разнородных сил при выполнении задач противолодочной борьбы», — сообщило ведомство (цитата по «Интерфаксу»). Корабли и противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ были привлечены «для поиска и слежения за подводными лодками условного противника». Учения проводятся по плану подготовки на 2021 год под руководством командующего ТОФ Сергея Авакянца.

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