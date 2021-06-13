Путин ожидает от встречи с Байденом восстановления контактов и налаживания диалога

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ожидает от предстоящей 16 июня встречи в Женеве с президентом США Джо Байденом восстановления личных контактов и налаживания диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес. Об этом российский лидер заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1», фрагмент которого опубликован в воскресенье на сайте smotrim.ru.
«[Планируется] восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы», — сказал президент РФ.
По словам президента РФ, саммит РФ — США в Женеве 16 июня можно будет считать ненапрасным, если удастся создать механизмы взаимодействия по различным направлениям.
Среди вопросов, представляющих взаимный интерес, он назвал стратегическую стабильность, тему региональных конфликтов, природоохранные мероприятия и заботу об экологии в целом, в глобальном смысле, а также сотрудничество в области экономики.
«Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла недаром», — сказал Путин.
Путин объяснил снижение негативной риторики со стороны США в адрес России созданием благоприятной обстановки для саммита в Женеве.