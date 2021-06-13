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11:01 (мск), источник: ТАСС

Путин ожидает от встречи с Байденом восстановления контактов и налаживания диалога

По словам президента, саммит РФ — США в Женеве можно будет считать ненапрасным, если удастся создать механизмы взаимодействия по различным направлениям.

Источник: AP 2021

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ожидает от предстоящей 16 июня встречи в Женеве с президентом США Джо Байденом восстановления личных контактов и налаживания диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес. Об этом российский лидер заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1», фрагмент которого опубликован в воскресенье на сайте smotrim.ru.

«[Планируется] восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы», — сказал президент РФ.

По словам президента РФ, саммит РФ — США в Женеве 16 июня можно будет считать ненапрасным, если удастся создать механизмы взаимодействия по различным направлениям.

Среди вопросов, представляющих взаимный интерес, он назвал стратегическую стабильность, тему региональных конфликтов, природоохранные мероприятия и заботу об экологии в целом, в глобальном смысле, а также сотрудничество в области экономики.

«Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла недаром», — сказал Путин.

Путин объяснил снижение негативной риторики со стороны США в адрес России созданием благоприятной обстановки для саммита в Женеве.

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