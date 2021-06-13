Собянин рассказал о повторной вакцинации от коронавируса

Мэр Москвы отметил, что чувствует себя хорошо и пожелал того же москвичам.
Несколько дней назад в Москве стало расти количество новых случаев коронавируса. 12 июня Собянин заявил, что ситуация в Москве за последнюю неделю резко осложнилась.
В связи с этим им был подписан указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня. Кроме этого, власти города рекомендовали работодателям с 13 июня перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников, не прошедших вакцинацию от COVID-19.
Также стало известно, что с 13 по 20 июня в Москве будет временно приостановлена работа детских комнат, фуд-кортов в торговых центрах и других подобных организациях. Помимо этого с 13 по 20 июня будут закрыты игровые и детские площадки столицы в городских парках и на природных территориях.
В России с 18 января проходит масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Прививку делают бесплатно всем желающим.
В настоящее время в РФ зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».