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12:22 (мск), источник: Известия

Собянин рассказал о повторной вакцинации от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин два дня назад еще раз поставил первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сам столичный градоначальник сообщил 13 июня в своем блоге. Как напомнил Собянин, первый раз он привился в мае прошлого года. «По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент «Спутника V», — добавил он.

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Источник: РИА "Новости"

Мэр Москвы отметил, что чувствует себя хорошо и пожелал того же москвичам.

Несколько дней назад в Москве стало расти количество новых случаев коронавируса. 12 июня Собянин заявил, что ситуация в Москве за последнюю неделю резко осложнилась.

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В связи с этим им был подписан указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня. Кроме этого, власти города рекомендовали работодателям с 13 июня перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников, не прошедших вакцинацию от COVID-19.

Также стало известно, что с 13 по 20 июня в Москве будет временно приостановлена работа детских комнат, фуд-кортов в торговых центрах и других подобных организациях. Помимо этого с 13 по 20 июня будут закрыты игровые и детские площадки столицы в городских парках и на природных территориях.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Прививку делают бесплатно всем желающим.

В настоящее время в РФ зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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