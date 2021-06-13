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16:40 (мск), источник: РБК

Лидеры G7 договорились о поставке вакцин и подходе к России

«Группа семи» договорилась ускорить производство и поставку вакцин бедным странам и сократить углеродные выбросы. Они выступили за стабильные отношения с Москвой, но заявили о готовности противостоять «дестабилизирующим действиям».

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Источник: AP 2021

Лидеры стран «Группы семи» (G7) на саммите в британском графстве Корнуолл договорились выделить более бедным государствам 2,3 млрд доз вакцин от коронавируса. Об этом на пресс-конференции объявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Der Spiegel.

Препараты будут поставлены до конца 2022 года. Германия выделит 350 млн доз вакцин, большую часть — через механизм Всемирной организации здравоохранения COVAX, созданный, чтобы обеспечить вакцинами беднейшие страны, уточнила Меркель.
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Председатель Европейского совета Шарль Мишель, принимавший участие в саммите, в своем видеообращении рассказал о договоренности G7 ускорить производство вакцин и их поставки по всему миру: «Нашим приоритетом всегда было удовлетворение спроса на вакцины, в этом ЕС занял лидирующую позицию».

Reuters со ссылкой на проект итогового коммюнике саммита сообщает, что в течение следующего года G7 поставит не менее 1 млрд доз вакцин и будет работать с частным сектором, странами G20 и другими государствами для увеличения этого количества.

В финальном коммюнике страны также выразили заинтересованность в стабильных отношениях и сотрудничестве с Россией, но заявили и о готовности противостоять ей в случаях, когда это необходимо, сообщает Bloomberg.
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«Мы вновь призываем Россию прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, в том числе вмешательство в демократические системы других стран», — приводит агентство выдержку из документа. По его данным, G7 также призовет Россию к соблюдению международных обязательств и прав человека.

По данным Bloomberg и Reuters, в итоговом коммюнике лидеры G7 также договорились:

  • продолжать расследование происхождения коронавируса;
  • сократить углеродные выбросы в своих странах до нуля не позднее 2050 года;
  • расширить до $100 млрд ежегодное финансирование борьбы с изменением климата в рамках Парижского соглашения;
  • поддержать «историческое обязательство», данное «Семеркой» 5 июля (установить единую ставку налога на прибыль для крупных корпораций на уровне не менее 15%);
  • призвать Китай уважать права и свободы человека, в частности уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, а также автономию Гонконга.

Саммит G7 (Великобритания, США, Франция, Канада, Германия, Италия и Япония) прошел 11—13 июня в британском городе Карбис-Бэй в графстве Корнуолл. В этом году в качестве гостей на него пригласили представителей Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также лидеров стран ЕС.

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