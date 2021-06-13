Байден заявил, что США не стремятся к конфликту с Россией

«Я думаю, он прав, это низшая точка», — ответил Байден на просьбу журналиста прокомментировать соответствующее заявление Путина. По версии президента США, дальнейшее состояние отношений будет зависеть от того, будет ли РФ действовать «в соответствии с международными нормами».
Байден отметил, что по итогам предстоящей встречи с Путиным в Женеве намерен «очень ясно дать понять, каковы условия для улучшения отношений».
«Мы не стремимся к конфликту. Мы стремимся к тому, чтобы найти решение относительно тех действий, которые, как мы считаем, не соответствуют международным нормам», — сказал американский лидер.
По его словам, США готовы работать с Россией в сфере стратегической стабильности, еще одной областью совместных усилий может стать борьба с изменением климата.
«Мы, возможно, можем это делать в сфере некоторых стратегических доктрин. Мы готовы работать здесь вместе. Возможно, и в каких-то других областях тоже, например в вопросах климата», — сказал президент США.
Борьба с киберугрозами
G7 будет работать сообща над нейтрализацией киберугроз со стороны как государств, так и преступных элементов, сообщил Байден. «Мы договорились о том, чтобы совместно работать по киберугрозам со стороны государственных и негосударственных игроков, например, преступных сетей, использующих вирусы-вымогатели», — сказал он.
По словам президента, страны также договорились о «привлечении к ответственности государств, укрывающих игроков, использующих вирусы-вымогатели».
По словам американского лидера, США открыты для идеи привлечения к ответственности своих киберпреступников, действующих против РФ.
Байдена попросили уточнить, открыт ли он для идеи передачи России таких киберпреступников. «Да. Я открыт. Если против России совершены преступления, и в действительности люди, их совершившие, находятся в Соединенных Штатах, то я привержен тому, чтобы привлекать их к ответственности», — заявил он.
Президент рассказал, что КНР заявляла США, что Вашингтону не следует усиливать ЕС и работать в формате «четверки» с Австралией, Японией и Индией.
«Я обратил внимание на разговор, который у меня состоялся с одним из лидеров, вообще-то с Китаем. И это была просьба, чтобы я не пытался, когда меня спросили, что я собираюсь делать после избрания [на пост президента США], я ответил, что мы собираемся восстановить прочность американских отношений, чтобы на нас снова можно было рассчитывать в альянсах, и было предположено, что, возможно, не стоит добиваться работы “четверки”, то есть Индии, Японии, Австралии и Соединенных Штатов, и, возможно, не стоит добиваться укрепления Евросоюза, чтобы иметь дело с Западом», — утверждал Байден.
«И я сказал, что американский президент, каждый президент и премьер-министр должен представлять ценности своей страны», — добавил американский лидер. Он не пояснил своих слов.
В марте впервые прошел саммит стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США и Япония). В связи с распространением нового коронавируса в мире он проходил в формате видеосвязи. Группа стран ранее регулярно проводила встречи на рабочем уровне и на уровне глав внешнеполитических ведомств.
Происхождение коронавируса
Мировое сообщество должно получить доступ к институту вирусологии в Ухане, чтобы установить происхождение нового коронавируса, считает Байден.
Американский лидер отметил, что пока «не пришел к выводу» относительно происхождения коронавируса. «У нас не было доступа к лабораториям, чтобы установить это», — добавил Байден. «У нас должен быть доступ. У мира должен быть доступ», — подчеркнул американский лидер.
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