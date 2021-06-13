Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 13 июняОткрытие Музея Пушкина, запрет отправлять детей посылками, первый шаг к созданию ЦРУ и другие интересные события
Фоторепортажи
11Как начались 10 самых знаменитых пожаров
51Оптическая иллюзия с орангутаном попала в топ фотографий 2021 года
23:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Блинкен: G7 намерена вести дела с КНР с позиции силы

Страны G7 намерены вести дела с Китаем в различных сферах с единой позиции силы, они обеспокоены многими действиями республики. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBC.

Источник: AP 2021

«В 2019 году в итоговом коммюнике саммита даже не было упоминания Китая. Я думаю, что (включение Китая в коммюнике саммита 2021 года.— “Ъ”) свидетельствует о том, что страны обеспокоены многими действиями Китая. Это сложные отношения для почти всех стран “семерки”. В некоторых сферах это враждебные (отношения.— “Ъ”), в других — конкуренция, в третьих — сотрудничество», — сказал господин Блинкен (цитата по ТАСС).

Новость
Байден заявил, что США не стремятся к конфликту с Россией

«Страны пришли к тому, что необходимо располагать способностью иметь дело с Китаем во всех этих сферах с позиции силы, сохраняя единую позицию… Президент США Джо Байден смог за эти дни сблизить страны по вопросу некоторых вызовов со стороны Китая. Мы можем говорить о (ситуации.— “Ъ”) в Синьцзяне и по другим темам», — добавил он.

Напомним, в британском Корнуолле в пятницу, 11 июня, стартовал трехдневный саммит лидеров стран G7.

Ключевым вопросом первой рабочей сессии стала пандемия COVID-19, на глобальную борьбу с которой богатейшие экономики мира пожертвуют часть своих запасов вакцин.

 Признания пресс-секретаря Ельцина: "приходилось часто лукавить"
Россия в течение месяца откажется от доллара
Лидеры G7 договорились о поставке вакцин и подходе к России
Певец Кузьмин сообщил о госпитализации и «вакцине в три захода»
Стали известны первые слова пришедшего в себя футболиста Дании
В Роспотребнадзоре заявили о новых симптомах из-за мутаций COVID
Украинцы играют с голландцами в матче Евро-2020 (трансляция)
Проценко рассказал о не прошедших вакцинацию пациентах
Европейский размах
Большой футбол на маленьком континенте
Gnezdo.ru
5 привычек времен СССР, которые снова в моде
Подборка советов, как привлечь деньги
Что никогда нельзя делать на первом свидании с ним
Тайная сделка: вот почему Россия продала Аляску
Hi-Tech
Первое селфи и марсианские пейзажи. Китайский марсоход «Чжужун» прислал новые фото На них нашли интересную деталь
Авто
10 самых популярных отечественных авто с пробегом (фото) За 4 месяца 2021 года в России было перепродано более 460 тысяч отечественных авто. Продажи выросли на 21%. Вот самые популярные модели на «вторичке»
Кино
Сальма Хайек рассказала о борьбе с лишним весом после съемок 54-летняя актриса призналась, что сталкивается с давлением и осуждением своего тела
Товары для дома
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидкой
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Gnezdo.ru
4 российских актера, которые любили одну женщину
6 российских актрис, которые на самом деле родня
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
Леди
8 причесок и стрижек из 70-х, которые популярны сегодня Суперпушистые и объемные укладки, рваные стрижки и челки
Дом
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидками
Как выглядит квартира в доме 1956 года в центре Москвы
8 простых шагов к ухоженной даче
7 роскошных интерьеров с натуральным камнем
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь