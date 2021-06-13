Блинкен: G7 намерена вести дела с КНР с позиции силы

«В 2019 году в итоговом коммюнике саммита даже не было упоминания Китая. Я думаю, что (включение Китая в коммюнике саммита 2021 года.— “Ъ”) свидетельствует о том, что страны обеспокоены многими действиями Китая. Это сложные отношения для почти всех стран “семерки”. В некоторых сферах это враждебные (отношения.— “Ъ”), в других — конкуренция, в третьих — сотрудничество», — сказал господин Блинкен (цитата по ТАСС).
«Страны пришли к тому, что необходимо располагать способностью иметь дело с Китаем во всех этих сферах с позиции силы, сохраняя единую позицию… Президент США Джо Байден смог за эти дни сблизить страны по вопросу некоторых вызовов со стороны Китая. Мы можем говорить о (ситуации.— “Ъ”) в Синьцзяне и по другим темам», — добавил он.
Напомним, в британском Корнуолле в пятницу, 11 июня, стартовал трехдневный саммит лидеров стран G7.
Ключевым вопросом первой рабочей сессии стала пандемия COVID-19, на глобальную борьбу с которой богатейшие экономики мира пожертвуют часть своих запасов вакцин.