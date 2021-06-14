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02:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия и США увеличили число ядерных боеголовок в составе оперативных сил

Ядерные державы сократили общее число ядерных боеголовок с 13 400 единиц до 13 080, сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI). Вместе с тем число ядерных боеголовок в составе оперативных сил увеличено с 3720 до 3825. Около 2 тыс. боеголовок находились в состоянии повышенной готовности — почти все они принадлежат России и США.

Источник: AP 2021

«Общее число боеголовок в глобальном военном арсенале, похоже, растет, это тревожный признак того, что тенденция к сокращению, характеризовавшая глобальные ядерные арсеналы в период после окончания холодной войны, прекратилась», — заявил научный сотрудник Программы SIPRI по ядерному разоружению, контролю над вооружениями и нераспространению Ханс Кристенсен.

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SIPRI утверждает, что Россия и США — единственные из девяти ядерных держав, которые уменьшили свои общие запасы — почти на 400 боеголовок. Однако в составе оперативных сил оба государства увеличили число боеголовок примерно на 50.

В статистике SIPRI утверждается, что Россия уменьшила общее число боеголовок на 120, включая те, которые находятся в составе оперативных сил, хранятся, ожидают демонтажа или списаны. Вместе с тем в сообщении указывается, что страна «нарастила свой общий военный ядерный арсенал примерно на 180 боеголовок», в основном за счет межконтинентальных баллистических ракет с разделяющимися боеголовками, а также баллистических ракет морского базирования. Количество развернутых стратегических ядерных сил оставалось в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Аналитики SIPRI считают, что и Россия, и США, «похоже, придают все большее значение ядерному оружию в своих стратегиях национальной безопасности».

Число боеголовок:

  • всего — 13 080 (-320),
  • США — 5550 (-250),
  • Россия — 6255 (-120),
  • Великобритания — 225 (+10),
  • Франция — 290 (не изменилось),
  • Китай — 350 (+30),
  • Индия — 156 (+6),
  • Пакистан — 165 (+5),
  • Израиль — 90 (не изменилось).

Ядерные боеголовки в составе оперативных сил, по информации SIPRI, есть только у США, России, Великобритании и Франции.

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В Северной Корее, по оценке SIPRI всего может находиться 40−50 ядерных боеголовок, однако общедоступных данных об этом нет. В 2019 году организация оценивала ядерное вооружение КНДР в 30−40 единиц боеголовок.

SIPRI отмечает, что семь ядерных держав создают новые системы или заявляют о планах об этом. Великобритания планирует увеличить арсенал со 180 единиц до 260, в Китае идет масштабная модернизация и наращивание ядерных вооружений. Такая же тенденция — в Индии и Пакистане.

Ранее эксперты из России и США составили обращение к президентам двух стран Владимиру Путину и Джо Байдену по случаю их первого саммита. Они призвали глав государств переподтвердить заявление их предшественников о недопустимости ядерной войны и запустить регулярный диалог по вопросам стратегической стабильности.

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