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04:50 (мск), источник: Известия

Байден прокомментировал устойчивость Путина к давлению США

Президент США Джо Байден ответил на вопрос журналистов, почему российский лидер Владимир Путин не меняет свою позицию из-за давления Вашингтона.

Источник: AFP 2021

«Он — Владимир Путин. Не буду вдаваться в подробности, потому что мне надо сесть за стол переговоров с ним. Буду рад потом с вами поговорить», — сказал глава Белого дома на пресс-конференции в Лондоне перед отъездом в Брюссель на саммит НАТО.

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При этом американский лидер отказался раскрывать журналистам свою стратегию по «изменению поведения» Путина.

«Вполне возможно, если я вам расскажу, это его не разубедит, и он захочет продолжать», — отметил Байден.

12 июня в беседе с телеканалом NBC Путин заявил, что его не задели скандальные высказывания американского коллеги в мартовском интервью, в котором тот, в частности, грозил привлечь к ответу российского лидера за «вмешательство» в американские выборы.

Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня. Она пройдет в Женеве и станет первой личной встречей лидеров с момента вступления американца в должность президента США. Для российского президента поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.

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