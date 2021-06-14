04:50 (мск), источник: Известия
Байден прокомментировал устойчивость Путина к давлению США
Президент США Джо Байден ответил на вопрос журналистов, почему российский лидер Владимир Путин не меняет свою позицию
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«Он — Владимир Путин. Не буду вдаваться в подробности, потому что мне надо сесть за стол переговоров с ним. Буду рад потом с вами поговорить», — сказал глава Белого дома на
При этом американский лидер отказался раскрывать журналистам свою стратегию по «изменению поведения» Путина.
«Вполне возможно, если я вам расскажу, это его не разубедит, и он захочет продолжать», — отметил Байден.
12 июня в беседе с телеканалом NBC Путин заявил, что его не задели скандальные высказывания американского коллеги в мартовском интервью, в котором тот, в частности, грозил привлечь к ответу российского лидера за «вмешательство» в американские выборы.
Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня. Она пройдет в Женеве и станет первой личной встречей лидеров с момента вступления американца в должность президента США. Для российского президента поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.