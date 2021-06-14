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06:10 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о ссоре Джонсона и Макрона на саммите G7

По данным The Telegraph, Джонсон упоминал договоренности с Северной Ирландией по Brexit, при этом Макрон намекнул, что Северная Ирландия не является частью Британии. Это рассердило Джонсона, пишет газета.

Источник: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон поссорились во время саммита G7 из-за Brexit, сообщает The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве.

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По данным газеты, Джонсон говорил о переговорах с Северной Ирландией по поводу выхода Британии из ЕС и спросил Макрона, что бы тот сделал, если бы сосиски из Тулузы нельзя было бы ввозить в Париж.

Макрон заявил на это, по данным The Telegraph, что сравнение некорректно, так как Париж и Тулуза находятся в одной стране. Как пишет газета, французский президент «ошибочно предположил, что Северная Ирландия не входит в состав Великобритании».

Джонсон в разговоре с помощниками выразил недоумение из-за комментария Макрона и позже в разговоре со Sky News намекнул на эту ситуацию, сказав, что некоторым лидерам следует «вбить себе в голову», что Британия — единая страна.

При этом Reuters пишет со ссылкой на источник во французском дипломатическом корпусе, что Джонсон использовал вопрос Brexit для того, чтобы во время саммита «отвлечь внимание от реальных проблем». По словам собеседника агентства, Макрон сказал Джонсону: «Только не говори, что ты не знал, на что подписываешься».

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В субботу Макрон заявил Джонсону о необходимости «перезагрузки» отношений их стран, передает France24 со ссылкой на источник. При этом французский лидер подчеркнул, что это возможно, если Британия «будет держать свое слово перед европейцами», имея в виду выполнение Лондоном всех условий соглашения о Brexit.

Саммит G7 проходил в Корнуолле. Лидеры стран, входящих в G7, обсуждали борьбу с коронавирусом и изменениями климата, отношения с Россией и Китаем. В итоге они договорились выделить бедным государствам 2,3 млрд доз вакцины от COVID-19, а также ускорить производство препаратов и их поставки, выразили заинтересованность в стабильных отношениях с Россией, и решили сократить углеродные выбросы до нуля не позже 2050 года.

Мария Лисицына

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