На саммите НАТО не назовут сроки вступления Грузии и Украины в альянс

Как отметил Столтенберг, на решение об их включении в альянс Россия повлиять не сумеет. Об этом он заявил в ходе выступления на онлайн-дискуссии в Германском фонде Маршалла в преддверии саммита альянса, который начнется сегодня, 14 июня, в Брюсселе.
«Мы подтвердим решение саммита в Бухаресте (принятое в апреле 2008 года.— “Ъ”) в отношении Грузии и Украины, что дверь НАТО остается открыта, и Россия не имеет влияния на этот процесс. Мы ничего не говорили о сроках вступления тогда и не будем говорить теперь», — пояснил он (цитата по ТАСС).
Президент Польши в мае говорил, что поможет Грузии с вступлением в НАТО. США заявили, что Грузия сохранит шанс на сближение с альянсом в случае продолжения реформ и преодоления политического кризиса в стране.
Президент Украины Владимир Зеленский в июне сказал, что вопрос вступления его страны в альянс надо решать немедленно. Германия сообщила, что эта тема пока не обсуждается.