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12:56 (мск), источник: Коммерсантъ

На саммите НАТО не назовут сроки вступления Грузии и Украины в альянс

По итогам саммита лидеров стран НАТО не планируется объявлять даты вступления Грузии и Украины в альянс, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он уточнил, что на саммите будет только подтверждено, что «дверь НАТО остается открыта» для этих двух стран.

Источник: AP 2021

Как отметил Столтенберг, на решение об их включении в альянс Россия повлиять не сумеет. Об этом он заявил в ходе выступления на онлайн-дискуссии в Германском фонде Маршалла в преддверии саммита альянса, который начнется сегодня, 14 июня, в Брюсселе.

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«Мы подтвердим решение саммита в Бухаресте (принятое в апреле 2008 года.— “Ъ”) в отношении Грузии и Украины, что дверь НАТО остается открыта, и Россия не имеет влияния на этот процесс. Мы ничего не говорили о сроках вступления тогда и не будем говорить теперь», — пояснил он (цитата по ТАСС).

Президент Польши в мае говорил, что поможет Грузии с вступлением в НАТО. США заявили, что Грузия сохранит шанс на сближение с альянсом в случае продолжения реформ и преодоления политического кризиса в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский в июне сказал, что вопрос вступления его страны в альянс надо решать немедленно. Германия сообщила, что эта тема пока не обсуждается.

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