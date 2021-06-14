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16:20 (мск), источник: ТАСС

Посла РФ вызвали в МИД Дании в связи с якобы нарушением российскими самолетами ее границ

СТОКГОЛЬМ, 14 июня. /ТАСС/. Посол России в Дании был вызван в МИД королевства после того, как самолеты ВВС РФ якобы нарушили воздушное пространство королевства в районе острова Борнхольм 11 июня 2021 года. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник пресс-релизе ведомства.

Источник: Reuters

«Тот факт, что российские истребители дважды нарушили в воздушное пространство Дании, является серьезным и неприемлемым несоблюдением всех действующих международных норм и правил для военных полетов, — приводятся в сообщении слова главы МИД Еппе Куфуда. — Это, конечно, также то, что мы будем обсуждать дальше с нашими союзниками».

Министр иностранных дел будет сопровождать премьер-министра на саммит НАТО в понедельник. В ходе встречи Куфуд, среди прочего, обсудит этот инцидент со своими коллегами, поясняется в пресс-релизе.

«Это, к счастью, один из редких случаев, когда я чувствую себя обязанным вызвать посла. Это серьезный и недвусмысленный дипломатический шаг. Российскому послу было абсолютно ясно дано понять, что такие провокационные полеты необходимо прекратить и что международные законы и правила применимы как к России, так и ко всем остальным», — продолжил Куфуд.

Министерство обороны Дании выступило с утверждением, что российские самолеты якобы дважды в течение пятницы вторгались в воздушное пространство Дании в районе острова Борнхольм. В августе 2020 года НАТО заявила, что российский истребитель Су-27 якобы нарушил датские границы, однако Минобороны РФ эти данные опровергло. Согласно информации российского ведомства, полет проходил над нейтральными водами Балтийского моря в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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