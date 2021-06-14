Путин назвал бездоказательными обвинения в том, что Россия ведет кибервойну против США

15:15 (мск), источник: ТАСС
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«Нас обвиняют в самых разных вещах: вмешательство в выборы, кибератаки и так далее. И ни разу они [обвиняющие] не озаботились тем, чтобы предоставить
Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особенную актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с
31 мая были атакованы компьютерные сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению
Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми выдвигаемые в адрес Москвы обвинения в кибератаках на американские компании и предположил, что ситуация могла быть спровоцирована для разжигания разногласий в преддверии его встречи с президентом США Джо Байденом.
Путин не исключил, что западные спецслужбы, в том числе американские, могут вести деятельность против России в киберсфере.
«Я этого не боюсь, но не исключаю, что так может быть», — сказал российский лидер.
«То, чего боятся в США, может представлять опасность и для нас, — сказал он. — НАТО объявило киберпространство территорией боевых действий. Они