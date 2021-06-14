Страны НАТО подтвердили решение принять Украину и Грузию в альянс

«Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом альянса с Планом действий по членству в качестве неотъемлемой части этого процесса. Мы твердо поддерживаем право Украины самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне», — сказано в заявлении. Аналогичное решение принято и в отношении Грузии.
Участники саммита отметили успех Украины в проведении реформ, в том числе борьбу с коррупцией, децентрализацию на основе демократических ценностей, уважения прав человека, реформу в сфере безопасности.
Члены НАТО заявили, что продолжат поддерживать реформы Украины в сфере безопасности и обороны, сотрудничать по вопросам безопасности в Черноморском регионе.
В документе сказано, что НАТО высоко ценит существенный вклад Грузии в операции НАТО. «Мы тесно сотрудничаем с Грузией по вопросам безопасности в Черноморском регионе в ответ на все более дестабилизирующую деятельность России», — говорится в заявлении.
Страны альянса заявили о готовности усилить поддержку Грузии в повышении устойчивости к гибридным угрозам, в обучении и учениях.
Ранее в июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО нужно решать немедленно. По его словам, страна находится в опасности и именно сейчас ей нужна помощь. В мае президент Польши сообщил, что поможет Грузии с вступлением в НАТО. США заявили, что Грузия сохранит шанс на сближение с альянсом в случае продолжения реформ и преодоления политического кризиса в стране.