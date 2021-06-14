Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 14 июняДень донора крови, основание Севастополя, подписание "Шенгенского соглашения" и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
7Как выглядит вилла La Grange, где пройдет встреча Путина и Байдена
1010 фактов, которые нужно знать о Храме Христа Спасителя
19:45 (мск), источник: РБК

НАТО призвало Россию исключить США из списка «недружественных стран»

Россия должна исключить США и Чехию из списка «недружественных стран». Об этом говорится в итоговом заявлении НАТО, принятом по итогам прошедшего в Брюсселе саммита. Альянс указал на «гибридные действия» России против стран — членов НАТО, но в то же время заявил о приверженности к диалогу. В НАТО подтвердили намерение пересмотреть стратегическую концепцию и не размещать ядерные ракеты в Европе.

Источник: AP 2021

«Мы призываем Россию отменить определение Чешской Республики и Соединенных Штатов как “недружественных стран” и воздержаться от любых других шагов, не совместимых с Венской конвенцией о дипломатических отношениях», — говорится в документе.

Лидеры стран — членов Североатлантического альянса считают, что Россия «активизировала свои гибридные действия» против партнеров по НАТО.

В их числе они назвали попытки вмешательства в выборы, «политическое и экономическое давление», кибератаки, а также «незаконные и деструктивные действия российских спецслужб на территории стран-союзников». Российская сторона ранее не раз отвергала эти обвинения.
Читайте также
СМИ узнали о готовности НАТО отказаться от ядерных ракет в Европе

Из-за несоблюдения Россией международных обязательств военное сотрудничество между сторонами было прекращено, но альянс открыт для политического диалога, сообщили в НАТО.

«Мы <…> готовы взаимодействовать на основе взаимности в СРН (Совет Россия — НАТО) с целью избежать непонимания, просчетов и ненамеренной эскалации и увеличить транспарентность и предсказуемость», — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что Североатлантический альянс поддержит новые переговоры России и США по стратегической стабильности, контролю над вооружениями и перспективам дальнейшего разоружения.

Участники саммита также сообщили, что договорились о разработке новой стратегической концепции альянса.

Как ранее заявили в Белом доме, она будет пересмотрена из-за «агрессивной политики» России и вызовов со стороны Китая.
Читайте также
В НАТО намерены дать «твердый ответ» на наращивание Россией военной мощи

Помимо этого, говорится в заявлении альянса, НАТО не намерено развертывать свои ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Портал Defense News ранее назвал это способом разрядить политическую напряженность перед встречей президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным 16 июня в Женеве.

Российские власти 14 мая внесли Чехию и США в список «недружественных стран», который ограничивает посольству попавшего в него государства возможность заключать трудовые договоры с физлицами из России. Замглавы МИДа Сергей Рябков объяснял, что эти государства заняли «наиболее оголтелую позицию в противостоянии» с российской стороной, и допускал, что в дальнейшем перечень может быть расширен.

Вашингтон и Прага попали в этот список на фоне дипломатического конфликта с Москвой. В апреле США объявили о новых санкциях против России, в частности о высылке десяти российских дипломатов. Среди них, как утверждал Вашингтон, были сотрудники российских спецслужб. После этого некоторое число российских дипломатов также выслали Чехия, Польша и страны Прибалтики. В частности, в Чехии заявили, что среди сотрудников дипмиссии были представители спецслужб, также там заподозрили российскую разведку в причастности к взрывам во Врбетице в 2014 году. Россия в ответ выслала ряд дипломатов этих стран. В МИДе обвинения Чехии назвали абсурдом.

Евросоюз призвал Россию пересмотреть решение о создании списка иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении Москвы. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что обвинения России в адрес США и Чехии необоснованны и могут привести к дальнейшему ухудшению отношений. В российском МИДе, в свою очередь, говорили, что оснований для пересмотра этого списка нет.

 Куда вложить деньги: советы бизнесменов с ПМЭФ-2021
Власти ответили на вопрос о запрете памперсов
Путин заявил, что после его ухода ничего «не обрушится»
Ольга Бузова обратилась к футболистам сборной России
Число пострадавших при взрыве АЗС в Новосибирске превысило 20
Чешский футболист забил гол с центра поля в матче Евро (видео)
Пекин выразил протест против заявления лидеров G7
Черешня, икра, медведь: как выглядят плакаты для городов России
Европейский размах
Большой футбол на маленьком континенте
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Стала известна причина смерти Ларисы Шойгу
Многомиллиардный подарок Путина: в США заговорили о катастрофе
Товары для дома
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидкой
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Популярные темы на «Детях»
Нерабочие дни в Москве и опять подготовка ковидных коек( 805
Забавные картинки 623
Картинки 622
Жильё взрослым детям 518
Леди
8 причесок и стрижек из 70-х, которые популярны сегодня Суперпушистые и объемные укладки, рваные стрижки и челки
Дом
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидками
Как выглядит квартира в доме 1956 года в центре Москвы
8 простых шагов к ухоженной даче
7 роскошных интерьеров с натуральным камнем
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь