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14 июня, источник: ТАСС

Байден заявил, что считает Путина достойным соперником

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает российского лидера Владимира Путина «достойным соперником», умным и жестким политиком.

Источник: AP 2021

«Я уже встречался с ним. Он умный, жесткий, и я бы сказал, что он достойный соперник», — сказал Байден в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе по завершении саммита НАТО.

Президент США ушел от прямого ответа на просьбу уточнить, продолжает ли он считать Путина убийцей.

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На пресс-конференции в Брюсселе по завершении саммита НАТО журналисты рассказали главе вашингтонской администрации, что Путин в интервью телекомпании NBC рассмеялся после того, когда ему сказали, что Байден назвал его убийцей. У президента США уточнили после этого, продолжает ли тот считать российского лидера «убийцей».

Рассмеявшись, Байден сказал: «Я тоже смеюсь». Затем он не сразу подобрал слова: «Они на самом деле, я… Ну, послушайте, я имею в виду, что он ясно дал понять, что …».

«Ответ следующий: я считаю, что в прошлом он, по сути, признал, что у него были определенные вещи, которые он мог бы сделать или сделал», — сказал глава вашингтонской администрации.

«Но послушайте, когда мне задали этот вопрос в эфире, я ответил честно. Но это не так уж… Я не думаю, что это имеет большое значение с точки зрения следующей встречи, которую мы собираемся провести», — добавил он.

О доверии

Отвечая на вопрос, доверяет ли он Путину, президент США отметил: «Я сначала проверяю, а потом доверяю». «Дело не в доверии, а в договоренности. Когда вы составляете договоры с противниками, вы не говорите: «Я вам доверяю». Вы говорите: «Вот то, чего я ожидаю. И если вы нарушите соглашение, которое вы заключили, то договоренность отменяется, соглашение отменяется», — подчеркнул Байден.

«Я надеюсь, что президент Путин сделает вывод, что существует определенный интерес с точки зрения его собственной заинтересованности в изменении восприятия его в мире, с точки зрения того, будет ли он придерживаться поведения, которое в большей степени соответствует тому, что считается надлежащим поведением для главы государства», — сказал американский лидер.

Темы переговоров

Байден добавил, что намерен на предстоящей встрече в Женеве обозначить Путину сферы возможного американо-российского сотрудничества.

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«Я собираюсь дать ясно понять президенту Путину, что есть области, где мы можем сотрудничать», — сказал он в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе по завершении саммита НАТО, добавив, что грядущий саммит в Женеве будет «критически важной встречей».

Помимо этого Байден намерен четче обозначить позиции двух стран по тем вопросам, где позиции России и США расходятся. «В тех областях, где мы не соглашаемся, [нужно] прояснить, где находятся красные линии», — добавил глава американской администрации.

При этом он подчеркнул, что не хочет говорить большего о предстоящем разговоре с Путиным прямо сейчас. «Я буду рад поговорить об этом после того, как [эта встреча] завершится, но не перед ее началом», — добавил президент США.

Как ранее проинформировал Кремль, на встрече 16 июня в Женеве лидеры РФ и США обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.

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