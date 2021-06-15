Дорожники просят власти ограничить применение шипованной резины

Жесткость инициативы дорожники объясняют ущербом, который шипы наносят покрытию, а также рисками для выполнения нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В Минтрансе к инициативам отнеслись настороженно, призвав провести их широкое обсуждение. В ГИБДД идеи не поддержали.
«Ъ» ознакомился с текстом обращения ассоциации «Росасфальт» в правительство, Минтранс, МВД, Госдуму и другие органы власти. В нем перечислены «неотложные меры, направленные на законодательное и нормативное регулирование вопроса эксплуатации шипованных шин».
Напомним, сегодня формально запрещено ездить на шипованных шинах в июне—августе, но штрафы за нарушение в КоАП не описаны. «Росасфальт» предлагает штрафовать за это нарушение по ст. 12.5 КоАП, закрепив в кодексе штраф в 2 тыс. руб. Регионам рекомендуют установить четкий период времени, когда шипованные шины можно будет использовать. Скорость для таких машин должна быть ограничена 80 км/ч за городом, 60 км/ч — в городе. Пользователи шипованных покрышек должны будут установить знак «Ш» под лобовым и задним стеклами, чтобы их скорость можно было проконтролировать камерами.
Водителей, которые перемещаются между городами и регионами с разными разрешительными периодами для шипов, от штрафов освободят.
Предложения ужесточить правила для шипованной резины звучат не первый год, но ни одно из них пока не было реализовано. Именно эти идеи оформлены в виде «обобщенного плана», пояснил «Ъ» президент «Росасфальта» Николай Быстров. Ситуация обострилась в связи с необходимостью реализовать нацпроект «Безопасные и качественные дороги», говорит он. К 2030 году в стране должно быть отремонтировано 60% региональных и межмуниципальных дорог, но из-за бесконтрольного применения шипов уже через один-два года снова появляется колея.
«Ремонтировать приходится, как правило, подрядчикам в пределах гарантийного срока. В итоге компании несут убытки — особенно с учетом удорожания битума в 2021 году», — поясняет «Ъ» Быстров. Он подчеркнул, что ассоциация не предлагает запретить шипы: идея заключается именно в регулировании их использования.
В Минтрансе «Ъ» подтвердили, что получили обращение ассоциации. Идея требует «проведения анализа оценки влияния таких мер на всех участников рынка перевозок, а также на огромное количество автолюбителей». В Минтрансе заметили, что на многих дорогах зимой вместо чистого асфальта разрешен «уплотненный снежный покров». Даже после обработки реагентами он обеспечивает коэффициент сцепления существенно ниже, чем у мокрого асфальта: шипованная резина нужна там для исключения аварий.
В ведомстве считают, что проблему износа дорог нужно решать «комплексно, в том числе и за счет повышения требований к дорожно-строительным материалам и подходам к выбору асфальтобетонных смесей». В 2021—2022 годах ведомственный институт РосдорНИИ проведет исследования на тему реального влияния шипов, обещают в Минтрансе.
Рост цен на битум ведомство объяснило «Ъ» «волатильностью рыночных макропараметров». Отметим, что на проблему с ростом цен еще в 2019 году обращал внимание Владимир Путин — он поручил правительству установить контроль за ними. «Если мы этого не сделаем, то у нас стоимость дорог улетит в космос», — говорил президент. Белый дом тогда утвердил комплексный план по «предотвращению необоснованного роста цен на битум», в Минтрансе говорят, что сейчас нужны дополнительные «меры оперативного реагирования».
ГИБДД не поддерживает идеи ограничения скорости, обязанности вешать знак «Ш» и дополнительные запреты, сообщили «Ъ» в МВД. В подмосковном минтрансе «Ъ» заявили, что не поддерживают «радикальные предложения» по запрету шипованной резины, но поддержали идею по ограничению скорости. «Максимальный урон шипованная резина наносит наиболее интенсивным дорогам, где образуется колейность уже после двух сезонов эксплуатации, — говорят в ведомстве.— Проблема нарастает, так как ежегодно в Подмосковье растет интенсивность движения и количество автомобилей». В департаменте ЖКХ Москвы на запрос «Ъ» не ответили.
Депутат Госдумы Александр Васильев (ЕР) считает, что вопрос должны решать собственники дорог. Необходимо дать им право вводить ограничения на использование шипованной резины вплоть до полного ее запрета — например, на платных дорогах «Автодора». «Хочешь пользоваться платной дорогой — покупай “липучку” (зимняя нешипованная резина.— “Ъ”), хочешь на шипах — пользуйся бесплатной альтернативной дорогой», — говорит депутат.
Помимо шипов на износ дорог влияют качество покрытия, соблюдение весовых ограничений, интенсивность движения, агрессивность реагентов, напоминает исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева. «Нужно принимать комплексные меры по всем обозначенным направлениям, — говорит она.— А что делается, например, для повышения качества покрытия?».
В России часто нарушается технология укладки асфальта, из-за чего и происходит его ускоренный износ, объясняет Чурмеева. За рубежом в дорожном строительстве используется резиновая крошка, получаемая после утилизации шин, которая повышает устойчивость дороги к износу, но в России эта технология так и не прижилась.
Впрочем, контроль за нарушением правил сезонности она поддержала: «Требование по сезонной смене шин обусловлено вопросами безопасности. Зимние и летние шины отличаются друг от друга по составу резиновой смеси и по рисунку протектора». Про этом эксперт выступила против скоростных ограничений, поскольку все машины, независимо от типа резины, едут в едином потоке. «Это будет только способствовать возникновению дополнительных аварийных ситуаций», — считает Надежда Чурмеева.
Иван Буранов