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04:47 (мск), источник: Известия

В Госдуме предложили расширить ряд причин для отказа в лицензии на оружие

Перечень ограничений на выдачу лицензии на оружие могут пополнить противопоказания для лиц, осужденных за преступление в сфере незаконного оружейного оборота, отбывающих наказание за терроризм, его оправдание или поддержку, а также осужденных за преступления экстремистского характера или связанные с насильственными действиями в отношении детей. Соответствующая информация следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Указанный законопроект подразумевает внесение поправок в федеральный закон «Об оружии». Согласно инициативе профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, проект рекомендован к принятию нижней палатой парламента.

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В соответствии с положениями действующего законодательства, лицензия на приобретение оружия не выдается категории российских граждан, в наличии которых имеется непогашенная или неснятая судимость за умышленное преступление, а также отбывших наказание после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, в котором было задействовано оружие.

Согласно проекту закона, одобренного в первом чтении, выдача соответствующей лицензии не будет доступна для граждан, имеющих по меньшей мере две судимости за совершение преступлений, но предполагается, что поправки, принятые профильным комитетом Госдумы, еще больше ужесточат требования по данному вопросу.

Как уточняется в тексте законопроекта, лицензия на приобретение оружия не будет выдаваться тем гражданам, которые имеют снятую или погашенную судимость «за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия», а также «за преступление террористического характера и (или) экстремистской направленности, а также за преступление, совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма».

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Также поправки внесенного законопроекта содержат положения, которыми предлагается аннуляция лицензии на приобретение, хранение и ношение оружия при условии, если владелец не предоставит его в установленный временной период в целях осмотра, а также откажется от предоставления доступа к местам хранения оружия правоохранительным органам.

«Граждане и юридические лица, которые приобрели списанное оружие до дня вступления в силу настоящего федерального закона, не позднее одного года со дня его вступления в силу обязаны в порядке и по форме, установленными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, уведомить федеральный орган исполнительной власти в сфере оборота оружия или его территориальный орган о наличии у них списанного оружия», — уточняется в тексте законопроекта.

Ранее, 11 июня, руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов выступил с предложением об ограничении онлайн-торговли пневматическими пистолетами.

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