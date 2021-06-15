В МИД РФ назвали условия исключения США из списка недружественных стран

«Перечень — это инструмент, который позволяет нам обеспечивать неприем на работу граждан России и третьих стран из категорий, принятых на месте, здесь. Американцы не хотели и по-прежнему не хотят нормализовать деятельность загранучреждений. У нас не осталось другого выхода, кроме как вывести это в ноль, обеспечить паритет, потому что в США принятых на месте в наших загранучреждениях нет. Почему здесь они должны в дополнение к своему дипломатическому персоналу пользоваться еще услугами наших граждан? Это неправильно. Если они проявят готовность вернуться к ситуации до запуска этой нисходящей негативной спирали, мы открыты — мы готовы сразу же запустить соответствующие переговоры и диалог. Пока не видим такой готовности, поэтому перечень остается, и США остаются в этом перечне», — сказал дипломат.
Российское правительство утвердило перечень недружественных РФ стран 14 мая. Он включает только два государства — Чехию и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день объяснял, что небольшое число стран в этом перечне говорит о готовности Москвы к диалогу.