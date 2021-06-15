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07:19 (мск), источник: Известия

В МИД РФ назвали условия исключения США из списка недружественных стран

Москва исключит США из списка недружественных стран, когда Вашингтон перестанет вмешиваться во внутренние дела РФ, прекратит работать на ущемление ее экономических интересов и не будет мешать российским интеграционным усилиям. Об этом в интервью «Известиям» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Источник: РИА "Новости"

«Перечень — это инструмент, который позволяет нам обеспечивать неприем на работу граждан России и третьих стран из категорий, принятых на месте, здесь. Американцы не хотели и по-прежнему не хотят нормализовать деятельность загранучреждений. У нас не осталось другого выхода, кроме как вывести это в ноль, обеспечить паритет, потому что в США принятых на месте в наших загранучреждениях нет. Почему здесь они должны в дополнение к своему дипломатическому персоналу пользоваться еще услугами наших граждан? Это неправильно. Если они проявят готовность вернуться к ситуации до запуска этой нисходящей негативной спирали, мы открыты — мы готовы сразу же запустить соответствующие переговоры и диалог. Пока не видим такой готовности, поэтому перечень остается, и США остаются в этом перечне», — сказал дипломат.

Российское правительство утвердило перечень недружественных РФ стран 14 мая. Он включает только два государства — Чехию и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день объяснял, что небольшое число стран в этом перечне говорит о готовности Москвы к диалогу.

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