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09:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведчук пожаловался в ЕСПЧ из-за своего уголовного дела

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук направил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), посчитав свое уголовное дело политически мотивированным.

Источник: РИА "Новости"

Сообщение об этом распространил депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале.

В обращении Медведчук указал на вероятную предвзятость и многочисленные нарушения, допущенные судебными органами на процессах против связанных с ним структур, в частности, оппозиционных телеканалов. Он подчеркнул, что считает действия украинской власти попранием своего права на справедливый суд и личную неприкосновенность. «Дело может быть рассмотрено в приоритетном порядке, а значит, решения долго ждать не придется», — говорится в сообщении.

Генеральная прокуратура Украины заявила о подозрениях в государственной измене и хищении государственных ресурсов в отношении Медведчука и его коллеги по партии Тараса Козака 11 мая. Депутатам вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети, перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму и нарушение законов и обычаев войны.

13 мая Медведчука поместили под домашний арест. Депутата обязали сдать заграничный паспорт и носить электронный браслет. Он счел уголовное дело политически мотивированным, но заявил, что будет доказывать свою невиновность и не предпримет попыток скрыться. Во время заседаний с участием политика возле здания суда нередко случались стычки между его сторонниками и украинскими националистами.

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