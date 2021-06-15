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09:51 (мск), источник: Ведомости

На Украине предложили лишить жителей Крыма налоговых льгот

В Верховную раду Украины внесли закон, отменяющий статус свободной экономической зоны в Крыму, созданной в 2014 г., и распространяющий общеукраинские налоговые правила на жителей полуострова с паспортами страны. Соответствующий документ опубликован в электронной базе парламента Украины.

Источник: Reuters

«Общий подход к созданию на временно оккупированной территории Украины свободной экономической зоны уже устарел, он не соответствует ситуации длительной оккупации», — объясняется необходимость отмены этого статуса для полуострова в пояснительной записке к документу. Теперь правовой статус украинской Автономной Республики Крым и города Севастополь приравнивается к другим «временно оккупированным» территориям Донбасса (контролируются непризнанными ДНР и ЛНР) и населенным пунктам на линии разграничения.

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В этой связи, в частности, доходы наемных работников в Крыму, если их работодатель перерегистрировал юридическое лицо на территориях, подконтрольных властям Украины, облагаются налогом на общих основаниях. Кроме того, от обложения свободна также добавленная стоимость, образовавшаяся у юрлица, зарегистрированного на «временно оккупированной территории». В то же время предприниматели с работниками из Крыма, выплачивающие зарплаты, остаются свободны от контрольных проверок.

В связи с упразднением свободной экономической зоны в Крыму законопроект предлагает также запретить выдачу акцизных марок подакцизным товарам, произведенным юрлицами на территории Крыма, а также ввоз этих товаров на остальную территорию Украины. В список таких товаров входит алкоголь и табачная продукция.

Сейчас украинцы, проживающие в Крыму, приравнены законодательством страны к иностранцам и не платят Киеву налоги и сборы. В то же время они лишены прав на украинскую пенсию и банковские услуги.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

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