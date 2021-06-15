10:37 (мск), источник: Life.ru
Путин намерен участвовать в съезде «Единой России» в очном формате
Личное присутствие главы государства на мероприятии остаётся неизменным, несмотря на усиление антиковидных мер в Москве, заявили в Кремле.
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Президент России Владимир Путин
«Да, планируется с учётом принятых мер», — отметил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что решение о формате участия осталось неизменным, несмотря на усиление антиковидных мер в Москве.
Напомним, в минувшую субботу, 12 июня, мэр столицы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, «длинные выходные» в городе продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.