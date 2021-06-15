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10:37 (мск), источник: Life.ru

Путин намерен участвовать в съезде «Единой России» в очном формате

Личное присутствие главы государства на мероприятии остаётся неизменным, несмотря на усиление антиковидных мер в Москве, заявили в Кремле.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин по-прежнему планирует принять участие в съезде «Единой России» 19 июня в очном формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Да, планируется с учётом принятых мер», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что решение о формате участия осталось неизменным, несмотря на усиление антиковидных мер в Москве.

Напомним, в минувшую субботу, 12 июня, мэр столицы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, «длинные выходные» в городе продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.

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