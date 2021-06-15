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12:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский призвал рядовых американцев беспокоиться о судьбе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS News призвал рядовых американцев проявить обеспокоенность судьбой Украины и заверил, что в противном случае в их дома придет «война с Россией».

Источник: AP 2021

По его словам, такая ситуация представляется реальной из-за «неоимперских амбиций» президента России Владимира Путина и желания Москвы контролировать своих соседей.

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«Они не хотят сделать нас свободными», — сказал Зеленский и подчеркнул, что рассчитывает на поддержку Вашингтона по вопросу интеграции в НАТО.

Ранее Зеленский и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, после чего украинский лидер получил приглашение посетить Белый дом в июле 2021 года. Утверждается, что во время визита стороны могут подписать несколько важных соглашений по военно-техническому сотрудничеству и кибербезопасности.

Позже его офис приписал американскому президенту слова о поддержке вступления республики в НАТО, которых он не произносил, а бывший глава Украины Петр Порошенко и вовсе заявил, что без его участия договориться о встрече не получилось бы.

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