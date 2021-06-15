12:19 (мск), источник: Life.ru
В МВД РФ объяснили, почему убрали Тихановскую из списка разыскиваемых лиц
В октябре прошлого года
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
МВД России убрало имя
«Решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства — участника СНГ, являющегося инициатором розыска», — уточняется в сообщении.
В связи с этим в МВД РФ по данному вопросу рекомендовали обратиться в правоохранительные органы Белоруссии. Как ранее сообщал Лайф, Тихановской больше нет в базе данных разыскиваемых российской полицией.
Отметим, что с начала октября 2020 года Тихановская значилась в России в межгосударственном розыске «на основании статьи УК». В российском МВД позже присутствие белорусского политика в базе разыскиваемых объяснили соглашениями, заключёнными в рамках СНГ.