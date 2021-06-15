Путин продлил до 30 сентября срок временного пребывания мигрантов

«До 30 сентября 2021 года включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, не принимаются решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации», — сказано в указе президента. Это не распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, освобождаемых из мест лишения свободы, нарушивших законодательство о госгранице России, создающих угрозу национальной безопасности страны, оказывающих содействие в совершении терактов, посягающих на общественный порядок, в том числе участвующих в несанкционированных акциях.
Иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в Россию до 15 марта 2020 года и не имеющие законных оснований для пребывания в стране, могут до 30 сентября обратиться в территориальные органы МВД с заявлением об урегулировании их правового положения либо выехать за пределы России.
Также согласно указу Владимира Путина, течение сроков действия удостоверений беженца и свидетельств временного убежища в России приостановят с 16 июня до 31 декабря.
В течение почти месяца около миграционного центра в Путилково собирались очереди трудовых мигрантов, которые пытались успеть продлить документы о временном пребывании до 15 июня. По этой причине десятки тысяч человек проводили дни и ночи возле миграционных центров. По данным МВД, в России ежегодно находятся от 9 млн до 11 млн иностранных граждан, в 2020 году их численность сократилась до 5,5 млн человек.