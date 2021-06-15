15:16 (мск), источник: Аргументы и факты
Какие цитаты Путина перевели неверно в интервью NBC и откуда они?
Путин в интервью американскому телеканалу NBC использовал фразеологизмы и цитаты из произведений, и большинство перевели дословно.
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Владимир Путин дал интервью телеканалу NBC в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом. Отвечая на вопросы журналиста Кира Симмонса, глава РФ иногда использовал цитаты и фразеологизмы. Переводчики решили оставить большинство из них без кавычек в дословном виде, следует из стенограммы.
Само интервью показывали американским гражданам частями, в усеченном виде — большинство этих фраз не попали на экраны. Однако они остались в текстовом варианте, который опубликовал телеканал. Так, например, дословно перевели цитаты Путина из «Золотого теленка» и песни «За того парня», а также одну пословицу.
«Можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ», — сказал Путин в ответ на поток обвинений в адрес России в теме про кибератаки. В романе эти слова произносит Остап Бендер, когда Паниковский жалуется, что его не любят девушки. Телеканал перевел фразу дословно — you can take your complaint to the International League of Sexual Reform, без кавычек и примечаний.
Речь идет о пословице «нечего на зеркало пенять, когда рожа крива», смысл которой в том, что не стоит перекладывать вину на других, если сам виноват. В их варианте получилось — don t be mad at the mirror if you are ugly. Фразу Путин использовал в разговоре о внутренней политике США. Эта как раз единственная цитата, попавшая на экраны. Ее после этого взяли для заголовков многие иностранные СМИ.
Эту песню многие россияне знают по фильмам «Минута молчания» и «В бой идут одни “старики”». «Что-то с памятью моей стало», — ответил цитатой из текста Путин, когда Кир Симмонс несколько раз спросил у него про прошлую встречу с Байденом — глава США в тот день, по словам журналиста, заявил, что у президента РФ в глазах нет души. В английском варианте получилось — something wrong with my memory, без уточнений и кавычек.
Президента РФ спрашивали о вещах, которые больше всего интересуют западного зрителя — о его отношении к оппозиции, к «инакомыслию», о преемнике главы РФ, о кибервойнах и мнении о НАТО. Также зашла речь об отношениях между Россией, Китаем и США.