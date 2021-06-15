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15:16 (мск), источник: Аргументы и факты

Какие цитаты Путина перевели неверно в интервью NBC и откуда они?

Путин в интервью американскому телеканалу NBC использовал фразеологизмы и цитаты из произведений, и большинство перевели дословно.

Источник: Пресс-служба Президента России

Владимир Путин дал интервью телеканалу NBC в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом. Отвечая на вопросы журналиста Кира Симмонса, глава РФ иногда использовал цитаты и фразеологизмы. Переводчики решили оставить большинство из них без кавычек в дословном виде, следует из стенограммы.

Само интервью показывали американским гражданам частями, в усеченном виде — большинство этих фраз не попали на экраны. Однако они остались в текстовом варианте, который опубликовал телеканал. Так, например, дословно перевели цитаты Путина из «Золотого теленка» и песни «За того парня», а также одну пословицу.

Какую цитату из «Золотого теленка» использовал Путин?

«Можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ», — сказал Путин в ответ на поток обвинений в адрес России в теме про кибератаки. В романе эти слова произносит Остап Бендер, когда Паниковский жалуется, что его не любят девушки. Телеканал перевел фразу дословно — you can take your complaint to the International League of Sexual Reform, без кавычек и примечаний.

Какую пословицу дословно перевели в интервью?

Речь идет о пословице «нечего на зеркало пенять, когда рожа крива», смысл которой в том, что не стоит перекладывать вину на других, если сам виноват. В их варианте получилось — don t be mad at the mirror if you are ugly. Фразу Путин использовал в разговоре о внутренней политике США. Эта как раз единственная цитата, попавшая на экраны. Ее после этого взяли для заголовков многие иностранные СМИ.

Что за фраза из песни «За того парня»?

Эту песню многие россияне знают по фильмам «Минута молчания» и «В бой идут одни “старики”». «Что-то с памятью моей стало», — ответил цитатой из текста Путин, когда Кир Симмонс несколько раз спросил у него про прошлую встречу с Байденом — глава США в тот день, по словам журналиста, заявил, что у президента РФ в глазах нет души. В английском варианте получилось — something wrong with my memory, без уточнений и кавычек.

О чем вообще говорили в интервью?

Президента РФ спрашивали о вещах, которые больше всего интересуют западного зрителя — о его отношении к оппозиции, к «инакомыслию», о преемнике главы РФ, о кибервойнах и мнении о НАТО. Также зашла речь об отношениях между Россией, Китаем и США.

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