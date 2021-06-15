Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Ученые объяснили, можно ли ломать сирень Помимо угрозы для жизни деревьев есть риск и для кошельков вредителей зелёных насаждений
Фоторепортажи
10Топ-10 усадеб русских классиков
10Показ макета нового капсульного пассажирского вагона
15:54 (мск), источник: ТАСС

США считают главной угрозой для себя внутренний терроризм

В Белом доме отметили, что за всю историю страны впервые разработали Национальную стратегию борьбы с внутренним терроризмом.

Источник: AFP 2021

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Внутренний терроризм, подпитываемый, в частности, идеями превосходства белой расы, представляет собой наибольшую угрозу для Соединенных Штатов. Об этом говорится в обнародованной во вторник администрацией президента Джо Байдена Национальной стратегии борьбы с внутренним терроризмом.

Как отмечает Белый дом, за всю историю США «впервые разработана подобная стратегия».

Читайте также
Участников штурма Капитолия обвинили в намерении казнить Пенса и Пелоси

«Внутренний терроризм — угроза не новая для США, но наши граждане слишком часто стали с ней сталкиваться в последние годы. Комплексная стратегия обеспечит нашему правительству и его партнерам основу для понимания и обмена информацией, связанной с этой проблемой. Она позволит предотвращать вербовку в ряды террористических организаций и их призывы к насилию, стратегия даст возможность нарушить и сдерживать деятельность внутренних террористов. Наш подход позволит защитить одновременно и общественность, и гражданские права», — говорится в заявлении Белого дома.

В документе отмечается, что Байден сразу же после того, как возглавил 20 января Белый дом, отдал распоряжение провести за 100 дней пересмотр политики правительства в этой сфере. В стратегии приводится мало деталей, какие конкретные шаги намерена предпринимать администрация.

Указывается, что наибольшую опасность представляют экстремисты, придерживающиеся идей превосходства белой расы, а также антиправительственные элементы, склонные к насильственным действиям. Чтобы «решить проблему насилия и снизить влияние факторов, ведущих к нему», правительство предлагает ряд мер, в числе которых — отслеживание связей внутренних террористов с зарубежными организациями.

Министр юстиции — генеральный прокурор США Меррик Гарленд в мае запросил у законодателей дополнительно $85 млн на противодействие внутреннему терроризму. Выступая в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, он подчеркнул, что $45 млн из этой суммы будут предоставлены ФБР для проведения расследований, связанных с внутренним терроризмом, $40 млн — на помощь федеральным прокурорам в работе на данном направлении. По словам Гарленда, в целом его ведомство рассчитывает получить в 2022 финансовом году $131 млн на борьбу с внутренними террористами.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Ни один из зарубежных вертолётов не может сравниться с ним"
Озвучивать героя должен был Высоцкий, но его посчитали "одиозной" фигурой и заменили
В Кремле заявили о недовольстве темпами вакцинации от COVID
В Госдуме объяснили снятие с голосования поправок о вакцинации
Черчесов высказался о скандале между Губерниевым и Бузовой
Эрдоган приехал к Алиеву в карабахскую Шушу
Ученые выяснили, с какого возраста мы себя помним
Какие цитаты Путина перевели неверно в интервью NBC и откуда они
Умер космонавт Владимир Шаталов
Большой футбол вернулся
Самый масштабный чемпионат Европы в истории
Hi-Tech
Под Москвой планируют повторить «Большой Взрыв» Ждать ли нам конца света?
Кино
Бузову довели до слез в прямом эфире Певица вступила в перепалку со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым
Товары для дома
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидкой
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Gnezdo.ru
Красавица - Жади 20 лет спустя. Как она изменилась
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Вот на ком собрался жениться сын Наташи Королёвой
Чем так опасен дистанционный запуск мотора?
Леди
Дженнифер Лопез засняли за поцелуями с Беном Аффлеком Поклонники обрадованы воссоединением пары
Дом
8 красивых садиков на балконе
6 грубых ошибок в установке стиральной машины
Интерьер в рубленом доме: 10 секретов декора
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидками
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь