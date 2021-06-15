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17:37 (мск), источник: РБК

Как Женева готовится к саммиту Путина и Байдена. Фоторепортаж

Остался день до встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты России и США проведут переговоры в Женеве на вилле La Grange.

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Как идет подготовка к приезду лидеров двух стран — в фоторепортаже РБК.

AP 2021
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Вилла расположена у Женевского озера. Рядом с ней установили тент — это будет медиацентр для работы на саммите

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Вокруг усилены меры безопасности. На фото — радары рядом с виллой La Grange

Reuters
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Власти Швейцарии решили направить в Женеву 900 полицейских из других частей страны и тысячу военных

Reuters
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Военные окажут содействие в охране дипломатических объектов и будут наблюдать за воздушным пространством

AP 2021
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По итогам переговоров Путин и Байден не будут проводить совместную пресс-конференцию. По информации The New York Times, предложение о совместном брифинге поступило от Москвы, Вашингтон отверг его. В публикации отмечалось, что причиной стала пресс-конференция Путина с Трампом в 2018 году, когда российских лидер «взял верх» над американским

Reuters
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Владимир Путин прибудет в Женеву в день переговоров, 16 июня. Это будет его первая зарубежная поездка за время пандемии

Reuters
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Саммит запланирован в трех частях: переговоры в узком составе, затем в расширенном, потом беседа продолжится после перерыва

Reuters
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После переговоров и отдельных пресс-конференций Путин встретится с президентом Швейцарии Ги Пармеленом

Reuters
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В состав российской делегации вошли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, глава МИДа Сергей Лавров и его заместитель Сергей Рябков, посол в США Анатолий Артамонов и глава Генштаба Валерий Герасимов. Также приглашены замглавы АП Дмитрий Козак и спецпредставитель по Сирии Александр Лаврентьев

AP 2021
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Переговоры продлятся четыре-пять часов с учетом перерывов, оценили в Кремле

Reuters
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В переговорах в узком составе примут участие глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен

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