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16:43 (мск), источник: РБК

Эрдоган приехал к Алиеву в карабахскую Шушу

Шуша — один из ключевых городов Нагорного Карабаха. Его потеря армянскими военными стала одним из завершающих событий военного конфликта осенью 2020 года.

Источник: Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики

Официальная церемония встречи президента Турции Реджепа Эрдогана, прибывшего сегодня с визитом в Азербайджан, прошла в расположенном в Нагорном Карабахе городе Шуша. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Азербайджана.

В честь президента Турции была выстроена рота почетного караула, прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

Президентов Азербайджана и Турции сопровождали жены — Мехрибан Алиева и Амина Эрдоган.

Во время пребывания в Шуше президенты пописали несколько межгосударственных соглашений, в том числе Шушинскую декларацию о союзнических отношениях.

В мае 2021 года Алиев официально объявил Шушу (армяне называют его Шуши) культурной столицей страны.

В подписанном им распоряжении говорилось, что решение принято для «восстановления исторического облика города Шуша, возвращения ему былой славы и возобновления традиционной содержательной культурной жизни». Также город планируется позиционировать на мировой арене как «яркую жемчужину многовековой богатой культуры Азербайджана».

В документе говорилось об «исключительной духовной ценности для азербайджанского народа» города Шуша и о том, что к нему необходимо относиться «с особой заботой и чуткостью».

О взятии азербайджанскими военными Шуши Алиев объявил 8 ноября 2020 года. «Мы одержали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Я много раз говорил, что, несмотря на все заявления, у этого конфликта есть военные решения <…>, и сегодня мы доказали это», — сказал он тогда. Алиев отметил, что «почти 30 лет бессмысленных переговоров не привели» ни к какому результату, и древние исторические земли Азербайджана все это время «были оккупированы». Ведя переговоры, Армения, по словам Алиева, «просто хотела выиграть время и закрепить статус-кво».

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Крупномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. Они завершились 10 ноября, когда при посредничестве России премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана объявили о прекращении военных действий. По условиям соглашения, Азербайджан получил Шушу и еще ряд территорий в Нагорном Карабахе, которые были потеряны в начале 1990-х годов.

На второй день после начала конфликта Эрдоган заявил, что Турция продолжит поддерживать в конфликте Азербайджан. Он сказал тогда, что мир и спокойствие в регион вернутся только после того, как Армения оставит оккупированные азербайджанские территории". Президент Турции также обвинил Минскую группу стран ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, в том, что она «не смогла решить вопрос [конфликта вокруг Нагорного Карабаха] за 30 лет».

В Ереване неоднократно заявляли о непосредственном вмешательстве Турции карабахский конфликт. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, говорил об участии в боях на стороне Азербайджана наемников. Премьер Армении Никол Пашинян обвинял Турцию в том, что она склонила Азербайджан к нападению на Нагорный Карабах. «Этот конфликт не начался бы без вмешательства Турции. Именно Турция призвала Азербайджан атаковать Нагорный Карабах», — подчеркнул он. Премьер отметил также, что турки посылали своих военных, а также боевиков из Сирии для сражения на стороне Баку.

Владислав Гордеев

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