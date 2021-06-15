В Госдуме объяснили снятие с голосования поправок о вакцинации

Государственная дума не стала во вторник, 15 июня, рассматривать во втором чтении законопроект о внесении прививки от коронавируса в национальный календарь вакцинации, поскольку в нем не уточнялся вопрос добровольной вакцинации. Об этом РБК сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.
«Там должна быть обязательная формулировка, что вакцина должна быть добровольной. Но подходящая формулировка пока не найдена. Поэтому сегодня сняли этот вопрос», — объяснил Тумусов.
По его словам, пока что не ясно, когда в законопроект внесут необходимые пояснения и снова представят на рассмотрение. Тумусов не исключил, что документ будет принимать уже новый созыв Думы осенью.
Как ранее передавал ТАСС, лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что законопроект о включении вакцины от COVID-19 в календарь прививок сняли с рассмотрения нижней палатой.
По словам Жириновского, на фоне «антивакцинной пропаганды», которая ведется в том числе и в СМИ, у многих граждан включение вакцины от коронавируса в календарь вызывает опасения — жители боятся, что она будет обязательной. В то же время политик заметил, что власти регулярно заявляют о добровольной вакцинации. И это привело к тому, что большинство населения так и не сделало инъекцию, уверен он.
Во время первого чтения законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил профильный комитет и Минздрав доработать документ: прописать в нем принцип добровольности вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
25 мая Якутия стала первым российским регионом, объявившим об обязательной вакцинации от коронавируса. В распоряжении главного санитарного врача республики говорилось, что сотрудников, которые не хотят ставить прививку, не допустят к работе. А организации, не обеспечившие обязательную вакцинацию, оштрафуют.
Позже из сообщений органов власти региона исчезло слово «обязательная», ее начали заменять на слово «массовая».
На следующий день президент Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно. «Вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью», — подчеркнул глава государства.