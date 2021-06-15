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18:55 (мск), источник: Газета.Ру

В США намерены потребовать от Китая компенсацию за последствия COVID-19

В американский конгресс внесен законопроект, согласно которому планируется инициировать переговоры по двустороннему соглашению между США и Китаем о компенсации в связи с распространением COVID-19, узнала «Газета.Ru».

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Источник: congress.gov

Сообщается, что проект закона внесен в конгресс 14 июня группой республиканцев. Автором инициативы выступила конгрессвумен от Республиканской партии Энн Вагнер (штат Миссури).

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«(Цель инициативы. — “Газета.Ru”) инициировать переговоры по двустороннему соглашению о компенсации между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой относительно распространения вируса, вызывающего COVID-19, а также для других целей», — говорится в документе.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп потребовал от Китая выплатить другим странам «репарации» за пандемию коронавирусной инфекции не меньше 10 трлн долларов. По словам бывшего лидера США, нужно как можно скорее вводить пошлины в размере 100% на все товары, производимые в Китае.

27 мая президент США Джо Байден призвал американскую разведку уделить больше внимания теории происхождения коронавируса и сообщить об итогах в течение 90 дней.

Он отметил, что США также будут продолжать работать с партнерами-единомышленниками, чтобы «заставить Китай участвовать в полном, прозрачном, основанном на доказательствах международном расследовании».

Позднее глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз заявил об отсутствии доказательств того, что коронавирус начал распространяться после утечки из китайской лаборатории.

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Кирилл Садовский

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