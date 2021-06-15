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19:09 (мск), источник: BBC News Русская служба

Байден остановил торговую войну Трампа с Европой. Чтобы не мешать США и ЕС противостоять Китаю

США и Евросоюз объявили перемирие на пять лет в торговом споре, который начался 17 лет назад из-за субсидий Boeing и Airbus, а при Дональде Трампе перерос в полноценную торговую войну с залпами по пармезану, виски и мотоциклам Harley Davidson.

Источник: GETTY IMAGES

Во вторник две крупнейшие экономики планеты договорились взять долгую паузу в конфликте, который уже обошелся бизнесу по обе стороны Атлантики в 3 млрд долларов.

За пять лет они надеются решить, до какой степени те и другие готовы мириться с господдержкой производителей авиалайнеров, чтобы не навредить конкуренции ни между собой, ни против Китая, который расправляет крылья, причем не только в авиастроении.

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«Теперь у нас есть время и возможности найти окончательное решение, а по ходу дела еще и сэкономить импортерам миллиарды евро пошлин, — сказал торговый комиссар ЕС Валдис Домбровскис. — Все это доказывает, что трансатлантические отношения переходят на новый уровень, и мы способны совместно с США находить решения застарелых проблем».

Ни одно торговое партнерство в мире не сравнится объемом с обменом товарами и услугами между ЕС и США — он превышает 1,1 трлн долларов в год.

Пошлины Трампа и ответ Евросоюза на них затрагивают лишь около 1% этого оборота (11,5 млрд долларов) и касаются только товаров, а не услуг — главного двигателя современной экономики.

Однако они играют роль ложки дегтя, портят отношения между двумя крупнейшими экономиками мира и мешают им конкурировать с третьей крупнейшей — Китаем, который стремится перехватить у Запада мировое лидерство в технологиях, торговле и дипломатии.

Вместе против Китая

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Байден на переговорах 15 июня | Источник: Reuters
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Противостояние с Китаем Джо Байден сделал темой своего президентства и приехал с ней в Европу на прошлой неделе. Под занавес турне по Старому Свету во вторник он договорился с Евросоюзом о перемирии в торговой войне.

«Хорошие отношения с НАТО и ЕС полностью отвечают интересам США, — сказал Байден европейцам. — Мои взгляды тут сильно отличаются от взглядов моего предшественника».

Трамп наступал на мировой порядок по всем фронтам. Он вывел США из борьбы с глобальным потеплением и из ядерной сделки с Ираном. Но главный урон нанес мировой торговле.

При нем США развязали полномасштабную войну пошлин с Китаем, разорвали соглашения с главными партнерами — Европой, Канадой и Мексикой — и сломали полувековую систему правил Всемирной торговой организации, заменив ее правом сильнейшего.

По подсчетам МВФ, торговые войны Трампа уже обошлись планете не менее чем в 700 млрд долларов.

Несмотря на то, что протекционизм популярен у демократов даже больше, чем у республиканцев, экономисты и бизнес в один голос советовали Байдену сменить курс. Американская торговая палата составила подробную карту ущерба от торговой войны с Китаем и Евросоюзом.

Байден прислушался.

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В марте было объявлено о временном прекращении огня на фронте торговой войны с ЕС. Все дополнительные пошлины были приостановлены на четыре месяца в ожидании европейского турне американского президента.

Байден приехал, но мира не привез. Ограничились перемирием, которое истечет через пять лет, уже после следующих президентских выборов в США.

Американцы подошли к делу прагматично. Как объяснила торговый представитель США Кэтрин Тай, спор между ЕС и США по поводу субсидий своим главным авиастроителям помимо прямых убытков импортерам еще и отвлекает Запад от конкуренции с Китаем, который спокойно поддерживает своих авиапроизводителей и угрожает доминированию Boeing и Airbus.

В среду Тай подпишет аналогичное перемирие с Великобританией, которая вышла из Евросоюза, но продолжает производить детали для европейских лайнеров Airbus.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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