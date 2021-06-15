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22:40 (мск), источник: РБК

Нетаньяху после 12 лет у власти покинул правительство

Чем запомнилась его эпоха и как перемены повлияют на отношения с Россией.

Источник: AP 2021

В понедельник, 14 июня, депутаты кнессета утвердили новое правительство, сформированное лидерами партий «Еш атид» и «Ямина» Яиром Лапидом и Нафтали Беннетом. Согласно условиям коалиционного договора, новым премьер-министром стал Беннет, а в августе 2023 года его сменит Лапид. За правительство Беннета проголосовали 60 депутатов из 120, 59 выступили против, один воздержался.

Новое правительство положило конец премьерству 71-летнего Биньямина Нетаньяху, возглавлявшего израильский кабинет в течение последних 12 лет — с 2009 года. До этого он также был премьером в 1996—1999 годах.

Таким образом, всего Нетаньяху пробыл главой кабинета 15 лет — рекордный срок в истории страны, провозгласившей независимость в 1948 году.

В своей прощальной речи Нетаньяху предупредил о росте угрозы со стороны Ирана, а также отметил, что у Беннета нет ни опыта, ни доверия народа, чтобы уверенно бороться с иранской угрозой. Заодно экс-премьер обвинил администрацию США во главе с Джо Байденом в попустительстве иранской агрессии из-за намерений вернуться в многостороннее соглашение об иранской ядерной программе (Совместный всеобъемлющий план действий).

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«Премьер-министр Израиля должен быть в состоянии возразить президенту США, когда дело касается нашего выживания. Я был бы счастлив, если бы все обошлось, но как только США вернутся в рамки сделки по Ирану, то нынешнее правительство [Израиля] не станет одобрять операции против Ирана, чтобы остановить его вооружение», — заявил Нетаньяху.

Министр обороны Израиля Бени Ганц не согласился с этим утверждением и заверил, что боеспособность Армии обороны Израиля продолжит укрепляться и во время работы нового правительства. По словам Ганца, «политические мотивы не оправдывают публичных демонстраций и провоцирование публичного конфликта с США, нашими главными друзьями».

Затянувшийся кабинетный кризис

За последние два года парламентские выборы в Израиле проводились четыре раза, в последний раз — 23 марта. По итогам выборов Биньямин Нетаньяху попытался сформировать коалиционное правительство, но в итоге вернул президенту Реувену Ривлину мандат, который был передан Яиру Лапиду. Нетаньяху теперь занимает пост главы оппозиции, возглавляя правоцентристскую партию «Ликуд» («Консолидация»).

По итогам выборов в апреле 2019 года ни одна из партий не получила необходимого большинства, чтобы сформировать правительство, коалицию организовать также не удалось. Повторные выборы в сентябре того же года дали аналогичный результат. Это спровоцировало следующие выборы в марте 2020-го.

После них правящая партия «Ликуд» сформировала коалицию со своим главным соперником в трех последних кампаниях — блоком партий «Кахоль-Лаван» («Бело-голубые»), которую возглавляет Бени Ганц. Партии договорились, что будут возглавлять правительство по очереди и Ганц сменит Нетаньяху на посту премьер-министра в ноябре 2021 года. Но затем парламентарии не смогли утвердить бюджет страны на 2021 год, что привело к очередному роспуску парламента и назначению новых досрочных выборов.

Чем запомнился Нетаньяху

Конфликт с Ираном

Нетаньяху жестко критиковал Иран за его намерение разработать ядерное оружие, а также Совместный всеобъемлющий план действий, подписанный США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем, Россией и Ираном в 2015 году и подразумевающий постепенное сворачивание военной ядерной программы Ирана, допуск на объекты инспекторов МАГАТЭ и снятие с Тегерана санкций, введенных Западом. В 2018 году США по решению президента Дональда Трампа вышли из соглашения в одностороннем порядке.

Нетаньяху обещал принять все меры, чтобы воспрепятствовать получению Ираном ядерного оружия.

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Жесткая позиция в отношениях с Палестиной

Нетаньяху выступал против уступок настаивающей на полноценной государственности Палестине и заявлял о намерении аннексировать Иорданскую долину (Западный берег реки Иордан) и северную часть Мертвого моря, если получит на это мандат со стороны избирателей. После Шестидневной войны 1967 года Израиль получил контроль над Западным берегом Иордана и начал создавать там собственные поселения.

ЕС считает Западный берег Иордана, а также Голанские высоты оккупированными Израилем территориями, однако США при Трампе признали суверенитет Израиля над высотами.

В 2018 году правительство Нетаньяху провело через парламент закон, стимулирующий расширение еврейских поселений и наделяющий иврит статусом единственного государственного языка. Закон провозгласил Израиль «национальным домом» еврейского народа, за которым закрепляется исключительное право на национальное самоопределение на территории страны. До принятия закона арабский язык был официальным языком в Израиле, теперь его статус понижен до «особого».

Экономический рост

В период правления Нетаньяху Израиль демонстрировал уверенный экономический рост. В 2019 году, до начала пандемии COVID-19, рост ВВП страны составил 3,5% год к году. Такой же рост Израиль демонстрировал в 2017—2018 годах.

В среднем рост ВВП с 2009 по 2019 год также составил 3,5%, следует из данных Всемирного банка.

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Как может измениться политика Израиля

Беннет, который придерживается консервативных взглядов во внешней политике и поддерживает рыночные реформы, обещал «хранить верность Израилю и его законам». Новая правящая коалиция получила название «Блок перемен», в ее состав вошло восемь партий: «Еш атид», «Ямина», «Тиква хадаша» («Новая надежда»), «Наш дом — Израиль», центристский альянс «Кахоль-Лаван», левоцентристская социал-демократическая «Авода», левая социал-демократическая «Мерец» и «Раам» («Объединенный арабский список»). В правительстве не будет представителей партии Нетаньяху «Ликуд», а «Объединенный арабский список» войдет в правительство впервые.

Правящая в Израиле коалиция включает в себя партии с разными политическими взглядами, а единственное, что их объединяет, — стремление положить конец правлению Нетаньяху, отметил доцент политических наук в Университете Кента Янив Воллер. По его мнению, между членами коалиции неизбежно возникнут споры, однако в течение первых нескольких месяцев правительство постарается действовать в стабильном ключе.

«Акцент будет сделан на наименее противоречивых вопросах — восстановление доверия к власти и государственным институтам, улучшение отношений между правительством и Верховным судом, выправление экономической ситуации после пандемии COVID-19 и решение проблемы роста преступности в арабском обществе», — отметил он.

И хотя нельзя исключать, что премьер-министр Беннет может инициировать новые выборы, если партнерство с другими партиями зайдет в тупик, этот сценарий все же маловероятен, заключил Воллер.

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Смена власти в Израиле может сказаться на взаимодействии с Россией на сирийском направлении. По мнению приглашенного исследователя сирийской программы вашингтонского Middle East Institute Антона Мардасова, поскольку Израиль не обладает стратегической глубиной обороны, превентивные меры на любом потенциально опасном направлении для него крайне важны. Поэтому Армия обороны Израиля продолжит наносить удары по иранским объектам в Сирии — это константа обеспечения безопасности, отмечает эксперт.

«Другое дело, насколько коротким может быть уведомление российских военных о грядущих атаках. Гипотетически смена политического ландшафта может на это повлиять», — предупреждает Мардасов.

Эксперт также напомнил, что у Израиля есть претензии к выполнению соглашения о «примирении» сирийской оппозиции с Дамаском, которое было заключено в 2018 году и теоретически должно было влиять на сдерживание роста «культурных центров» «Хезболлы» и объектов Ирана на юго-западе Сирии.

«Нетаньяху был одним из первых, кто еще до начала военной операции прилетел в Москву для согласования красных линий с Владимиром Путиным, и личный фактор здесь, безусловно, играл роль, в том числе отражался на переговорах об обмене пленными или возвращении останков. Возможно, после смены кабинета будет сложнее согласовывать спорные моменты, хотя Москва, очевидно, приложит усилия, чтобы найти взаимопонимание и продемонстрировать, что отношения России и Израиля не зависят от личностного фактора», — резюмировал Мардасов.

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