Боррель рассказал о новой стратегии ЕС в отношении России

Боррель подробно представит эту стратегию в среду в 12:30 (13:30 мск) на пресс-конференции в Брюсселе, которая пройдет прямо перед началом встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена в Женеве.
Мы должны отталкивать, мы должны сдерживать, и мы должны взаимодействовать в одно и то же время.
Жозеп Боррельглава внешнеполитической службы ЕС
Боррель дословно повторил произнесенные 14 июня на саммите НАТО в Брюсселе слова президента США Джо Байдена, что отношения с Россией «находятся на самом низком уровне за период после холодной войны».
«Будет очень нелегко их улучшить, перспективы не блестящие», — признал он.
Выступая в одном из основных центров атлантического влияния в Брюсселе, Боррель не упомянул, что предложенный им подход является практически калькой «двойного подхода» к России, который с 2014 года практикует НАТО, и который заключается в одновременном сдерживании и диалоге.
По словам дипломатического источника ТАСС в Брюсселе, утверждение данной стратегии на саммите ЕС «не вызывает сомнений».
«Нам нужно отталкивать попытки России вмешиваться в наши демократические процесса, сдерживать ее влияние и дезинформацию и при этом продолжать диалог по темам, представляющим взаимный интерес, например иранской ядерной программе, ближневосточному урегулированию, энергобезопасности», — отметил собеседник агентства.
Во вторник в Брюсселе замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас сообщил, что сегодня предложения Борреля обсудила Еврокомиссия, а в среду он представит их широкой общественности. Далее его предложения будут рассмотрены главами МИД ЕС 21 июня, и окончательно их должен утвердить саммит ЕС 24—25 июня.