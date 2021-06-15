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23:25 (мск), источник: ТАСС

Боррель рассказал о новой стратегии ЕС в отношении России

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Новая внешнеполитическая стратегия Евросоюза в отношении России, подготовленная главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем к саммиту ЕС в Брюсселе 24—25 июня, будет основана на трех базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Об этом рассказал во вторник вечером сам Боррель, выступая в аналитическом центре Германский фонд Маршалла (организация признана нежелательной в России) в Брюсселе.

Источник: AP 2021

Боррель подробно представит эту стратегию в среду в 12:30 (13:30 мск) на пресс-конференции в Брюсселе, которая пройдет прямо перед началом встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена в Женеве.

Мы должны отталкивать, мы должны сдерживать, и мы должны взаимодействовать в одно и то же время.
Жозеп Боррель
глава внешнеполитической службы ЕС

Боррель дословно повторил произнесенные 14 июня на саммите НАТО в Брюсселе слова президента США Джо Байдена, что отношения с Россией «находятся на самом низком уровне за период после холодной войны».

«Будет очень нелегко их улучшить, перспективы не блестящие», — признал он.

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Выступая в одном из основных центров атлантического влияния в Брюсселе, Боррель не упомянул, что предложенный им подход является практически калькой «двойного подхода» к России, который с 2014 года практикует НАТО, и который заключается в одновременном сдерживании и диалоге.

По словам дипломатического источника ТАСС в Брюсселе, утверждение данной стратегии на саммите ЕС «не вызывает сомнений».

«Нам нужно отталкивать попытки России вмешиваться в наши демократические процесса, сдерживать ее влияние и дезинформацию и при этом продолжать диалог по темам, представляющим взаимный интерес, например иранской ядерной программе, ближневосточному урегулированию, энергобезопасности», — отметил собеседник агентства.

Во вторник в Брюсселе замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас сообщил, что сегодня предложения Борреля обсудила Еврокомиссия, а в среду он представит их широкой общественности. Далее его предложения будут рассмотрены главами МИД ЕС 21 июня, и окончательно их должен утвердить саммит ЕС 24—25 июня.

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