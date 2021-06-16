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03:23 (мск), источник: Коммерсантъ

WP: у Байдена и Блинкена были разногласия из-за отмены санкций против Nord Stream 2 AG

В администрации Джо Байдена были разногласия по вопросу политики в отношении России, сообщили источники The Washington Post (WP). По информации газеты, особенно вызывали разногласия санкции против оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG. Утверждается, что Госдеп выступал в пользу ограничений, а президент — против.

Источник: AP 2021

Госсекретарь Энтони Блинкен, его первый заместитель Уэнди Шерман и заместитель по политическим делам Виктория Нуланд рекомендовали ввести санкции против строительства газопровода для его полной блокировки. Они предлагали не делать исключений для Nord Stream 2 AG и главы оператора.

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По информации WP, Джо Байден и его помощники из Совета национальной безопасности выступали за то, что завершение проекта — это уже свершившийся факт, так как строительство завершено больше чем на 90%.

Белый дом считал, что санкции против оператора серьезно ухудшат отношения с Германией и что не нужно ставить их под угрозу из-за почти завершенного проекта.

В мае США не стали вводить санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и главы компании Маттиаса Варнига. Власти обосновали это своими национальными интересами. Канцлер Германии Ангела Меркель сочла отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG шагом навстречу ФРГ. 10 июня оператор сообщил о техническом завершении проекта.

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