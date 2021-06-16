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05:39 (мск), источник: ТАСС

В НАТО намерены постоянно изучать вопрос о наращивании сил в Черноморье и Балтии

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) намерена постоянно изучать вопрос о том, следует ли ей наращивать свои силы в регионах Черного и Балтийского морей. Об этом заявил во вторник на интернет-брифинге для вашингтонской Группы военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Источник: AP 2021

«Мы будем постоянно оценивать, имеется ли необходимость увеличить наше присутствие как в Прибалтике, так и в регионе Черного моря. Но это лишь часть картины, часть ответа на модель агрессивного поведения России, которую мы видим, особенно с 2014 года», — утверждал генсек.

При этом он в очередной раз пояснил, что Североатлантический альянс планирует использовать «двойственный подход в отношениях с Россией».

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«Нам необходимы сильные сдерживание и оборона, нам необходим диалог с Россией, поскольку Россия является нашим соседом, нам нужно с ней разговаривать», — убежден Столтенберг.

Кроме того, он подтвердил, что НАТО собирается теперь включить наступательные операции в киберпространстве в категорию своих задач. «Мы разрабатываем и укрепляем имеющуюся структуру, чтобы включить наступательные действия в киберпространстве в нашу миссию и операции», — отметил генсек.

По его словам, альянс применял наступательные действия в киберпространстве в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России). Кроме того, НАТО будет и далее укреплять защищенность и безопасность своих компьютерных сетей, подчеркнул Столтенберг.

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