В НАТО отказались рассматривать вступление Украины и Грузии в ближайшее время

По его словам, в центре внимания в вопросе членства этих стран в НАТО на данный момент находится соответствие их стандартам альянса. Таким образом, на первом месте сейчас находится проведение военной реформы, а не само вступление стран в НАТО.
«Поэтому мы так поддерживаем усилия по реформированию и продолжению модернизации институтов обороны и безопасности [обеих республик]. И это — главная тема и главный вопрос, когда речь заходит о том, готовы ли эти [две] страны к членству [в альянсе] или нет», — приводит его слова ТАСС в среду, 16 июня.
В то же время Столтенберг подчеркнул, что голос России, которая категорически против вступления в НАТО Украины и Грузии, не может быть решающим в этом вопросе. Он подчеркнул, что вопрос членства этих стран в альянсе будут решать сами Украина и Грузия, а также 30 стран-участниц НАТО.
«Россия не может заветировать [решение вопроса о том], могут или нет независимые суверенные нации вступать в НАТО, — добавил Столтенберг. — Суверенное право любой страны заключается в определении ею своего пути [развития]».
Североатлантический альянс, как почеркнул его генсек, оказывает Украине поддержку, которая в том числе направлена на усиление гражданского контроля над вооруженными силами, в том числе на борьбу с коррупцией. Он указал, что НАТО хочет от Украины большего и работает с ее властями, чтобы гарантировать полную реализацию реформ.
При этом он снова указал, что в первую очередь в центре внимания НАТО не срочное вступление в него Украины, а реформы в республике, которые имеют и самостоятельную ценность при этом способствуя продвижению Украины к членству в альянсе.
«Для того чтобы предоставить План действий по членству или согласовать его, нам нужен консенсус 30 союзников. Это не находилось в центре внимания на нынешнем саммите [альянса]. Наше главное внимание приковано к тому, чтобы поддержать Украину в продолжении реформистских усилий», — указал он.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна заслуживает быть полноправным членом НАТО. В этот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что власти страны рассчитывают на то, что Киев получит план действий по членству (ПДЧ) в НАТО в 2022 году.
Днем ранее лидеры стран-членов НАТО на саммите в Брюсселе поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
Тогда же президент США Джо Байден отметил, что Киев может рассчитывать на предоставление ПДЧ в НАТО при условии соответствия страны ряду критериев, в числе которых — решение коррупционной проблемы. В свою очередь, Зеленский спустя день заявил, что Киев заслужил «должную» оценку его «роли» в обеспечении евроатлантической безопасности.
В этот же день был опубликован фрагмент интервью российского президента Владимира Путина для NBC, где он напомнил, что НАТО еще в период СССР обещало не расширять альянс на восток, однако не сдержало устной договоренности.
При этом 9 июня Путин отметил отсутствие гарантий того, что Украина не вступит в НАТО. Москва не знает, о чем договорились Киев и Запад по данному вопросу, указал он.
Президент напомнил, что альянс осуществлял меры по расширению на восток, в то время как «отношения между Россией и коллективным Западом были вполне приемлемыми, если не сказать партнерскими». Вместе с тем позиция России не была учтена.
Тогда Путин также отметил, что в случае становления Украины членом НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепропетровска до центральной части России составит менее 7−10 минут. Президент отметил, что Москве придется подумать, как реагировать на подобную вероятность и стоит ли расценивать вступление Киева в альянс «красной линией».
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