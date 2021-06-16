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09:50 (мск), источник: Ведомости

Захарова прокомментировала новую стратегию ЕС в отношении России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на новую внешнеполитическую стратегию Евросоюза в отношении России.

Источник: РИА "Новости"
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Стратегия была подготовлена главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем к саммиту Евросоюза в Брюсселе 24—25 июня. Стратегия основана на трех базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать.

«У людей, которые придумали такую концепцию, явно проблемы со знанием истории, восприятием реальности и преобладанием фобий над креативным мировосприятием», — отметила Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее лидеры стран ЕС попросили Борреля подготовить доклад с вариантами политики в отношениях между ЕС и Россией. В ходе саммита страны ЕС подтвердили приверженность принципам, которые регулируют политику союза в отношении России: полное выполнение Минских соглашений, укрепление отношений со странами Восточного партнерства, укрепление устойчивости ЕС в области энергетической безопасности, гибридных угроз и стратегических коммуникаций; избирательное взаимодействие с Россией по вопросам, которые представляют явный интерес для ЕС и поддержка контактов между людьми.

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