11:15 (мск), источник: Известия
Путин вылетел в Женеву на саммит с Байденом
Президент России Владимир Путин утром в среду, 16 июня, вылетел в Швейцарию на саммит с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщил в своем
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Журналисты Кремля и Белого дома уже приехали на виллу Ла Гранж, где через несколько часов начнется встреча лидеров России и США. Сотрудники СМИ прошли несколько проверок безопасности.
Ранее в этот день
Накануне вечером самолет с российской делегацией и журналистами на борту приземлился в Женеве в преддверии саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Глава Белого дома также прибыл в Женеву и направился в отель InterContinental, где у него позднее прошли переговоры с швейцарским коллегой Ги Пармеленом.