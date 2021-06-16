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12:04 (мск), источник: Известия

ГД одобрила уголовную ответственность за участие в нежелательной организации

Государственная дума одобрила в третьем, окончательном, чтении законопроект, направленный на уточнение ответственности за участие граждан в деятельности иностранной или международной неправительственной организации (НПО), признанной нежелательной в РФ. Об этом 16 июня сообщает Дума ТВ.

Источник: Reuters

Предлагается изменить Уголовный кодекс в части введения ответственности за вышеперечисленные действия. Вводится и ответственность за сбор или предоставление средств, денег таким организациям.

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Уголовная ответственность также будет установлена и за организацию деятельности в РФ иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной. Как следует из законопроекта, лицо освободят от уголовной ответственности, если оно добровольно прекратит участие в работе таких организаций.

Накануне Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за участие, сбор средств и организацию деятельности иностранных или международных неправительственных организаций, признанных нежелательными на территории России.

Так, работа в подобной организации может повлечь штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. При этом если речь идет об организации деятельности, то максимальный тюремный срок увеличивается до шести лет.

26 мая Генеральная прокуратура РФ признала нежелательными на территории страны три немецкие НПО. Отмечалось, что деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

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