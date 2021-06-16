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13:51 (мск), источник: Ведомости

Путин прибыл в Женеву на встречу с Байденом

Самолет президента России Владимира Путина приземлился в Женеве, где пройдет его встреча с президентом США Джо Байденом, передает корреспондент «Ведомостей».

Первые члены российской делегации уже прибыли на женевскую виллу Ла Гранж, где должны пройти переговоры Путина и Байдена. В частности, на виллу прибыл пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, начальник Генштаба Валерий Герасимов и др. Байден уже находится в Женеве. На вилле его и Путина готовится встречать президент Швейцарии Ги Пармелен.

На вилле также уже находятся журналисты президентских пулов. Встреча лидеров России и США должна начаться в 13.00 (14.00 мск). На 14.15 по мск назначены переговоры в узком составе. Президентов будут сопровождать министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. После этого пройдут переговоры в расширенном составе.

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С российской стороны в них также примут участие помощник президента Юрий Ушаков, посол России в США Анатолий Антонов и замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Также в российскую делегацию входят заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Как ранее отмечали американский и российский лидеры, темами для обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом.

Позже Ушаков уточнил журналистам, что в повестку встречи Путина и Байдена также войдут задержания российских граждан в третьих странах (с 2008 г. около 60 таких случаев), захват российской дипсобственности в США, ухудшение условий функционирования дипучреждений, ситуации вокруг Украины, Белоруссии, события в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.

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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
Следите за развитием темы Встреча Путина и Байдена
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