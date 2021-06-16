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14:45 (мск), источник: Коммерсантъ

В Женеве началась встреча Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на крыльце виллы Ла-Гранж в Женеве в присутствии президента Швейцарии Ги Пармелена.

Источник: AFP 2021

Они пожали друг другу руки. Переговоры лидеров России и США пройдут в библиотеке виллы.

«Господин президент, хочу поблагодарить за вашу инициативу, за сегодняшнюю встречу. Знаю, что у вас была длинная поездка, много работы. Тем не менее в российско-американских отношениях наметилось много вопросов, которые требуют обсуждения на высшем уровне. Надеюсь, наша встреча будет продуктивной», — сказал Владимир Путин в начале встречи.

Переговоры в Женеве запланированы в узком и расширенном составах. Кремль не исключал и встречу тет-а-тет. Подписания документов по итогам встречи не запланировано, пресс-конференции пройдут раздельно.

Президенты обсудят стратегическую стабильность, борьбу с коронавирусом, а также ситуации в Сирии и на Украине и ядерную сделку с Ираном.

Следите за развитием темы Встреча Путина и Байдена
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