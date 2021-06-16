14:45 (мск), источник: Коммерсантъ
В Женеве началась встреча Путина и Байдена
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на крыльце виллы
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Они пожали друг другу руки. Переговоры лидеров России и США пройдут в библиотеке виллы.
«Господин президент, хочу поблагодарить за вашу инициативу, за сегодняшнюю встречу. Знаю, что у вас была длинная поездка, много работы. Тем не менее в
Переговоры в Женеве запланированы в узком и расширенном составах. Кремль не исключал и встречу
Президенты обсудят стратегическую стабильность, борьбу с коронавирусом, а также ситуации в Сирии и на Украине и ядерную сделку с Ираном.