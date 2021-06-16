Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 16 июняПолет первой в мире женщины-космонавта, день рождения «Артека» и основание автомобильной компании «Форд Мотор»
Фоторепортажи
10День рождения «Артека»
37Художники нарисовали плакаты для городов России
15:31 (мск), источник: ТАСС

Козак заявил, что роль США в урегулировании в Донбассе зависит от их позиции

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что считает необходимым привлечь Вашингтон к этому процессу.

Источник: РИА "Новости"

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Участие США в переговорах об урегулировании конфликта на востоке Украины может способствовать процессу, только если позиция Вашингтона подразумевает поиск ответов на возникающие вызовы «в одной человеческой логике». Об этом заявил в среду ТАСС заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

Читайте также
Захарова прокомментировала новую стратегию ЕС в отношении России

«Все зависит от позиции. Или мы в одной человеческой логике пытаемся найти ответы на все те вызовы, которые есть, тогда да. Если будет трезвый и прагматичный подход к выполнению минских соглашений — хорошо. Но, как говорят, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Даже Украине мы заявляли об этом: «Не хотите минских соглашений? Заявите об этом в СБ ООН. Внесите предложения. Скажите, что вас не устраивает», — сказал Козак, отвечая на вопрос об участии США в переговорах.

Он отметил, что администрация президента Джо Байдена в целом заявляет о приверженности минским соглашениям. «Если речь идет об урегулировании конфликта, пожалуйста, мы за. Когда наши европейские коллеги говорят, что нужно срочно найти решение, потому что сейчас вмешаются в процесс американцы, мы говорим: «Добро пожаловать», — подчеркнул Козак.

Отвечая на вопрос о возможной дате новой встречи политсоветников глав стран «нормандской четверки», замруководителя администрации президента отметил: «Нам сказали: «Мы надеемся, что наш диалог продолжится в других условиях». «Я думаю, что под другими условиями они имели в виду, что мы встретимся здесь [в Женеве] и что-то изменится, — заметил Козак. — Но что может измениться? Нам надо договориться хотя бы о какой-то единой логике урегулирования этого конфликта».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает необходимым привлечь США к процессу урегулирования в Донбассе, но пока не готов сообщить, о каком формате может идти речь.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Ни один из зарубежных вертолётов не может сравниться с ним"
Озвучивать героя должен был Высоцкий, но его посчитали "одиозной" фигурой и заменили
В Женеве началась встреча Путина и Байдена
Первый российский регион вводит COVID-паспорта для компаний
Россия играет с Финляндией в матче Евро (онлайн-трансляция)
В «Газпроме» ответили Пашиняну на угрозу уголовного дела
Трейдеры допустили рост цен на нефть до $100 за баррель
Миллениалы назвали источник стресса номер один
Вдова Табакова сравнила Бузову с Зеленским: «Это талантливо»
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Здоровье
Ученые выяснили, какие комбинации продуктов полезнее вместе Это называется «пищевой синергией».
Hi-Tech
Обои из Windows 11 уже появились в сети. Скачайте их 18 картинок для рабочего стола
Горячие темы на Авто
Допрыгались 152
А как же запад и юг? 147
Как вы это воспримите.... 96
Вид развлечения что ли ?---- 88
Товары для дома
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидкой
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Дети
Подросшая дочь Иглесиаса и Курниковой очаровала сеть Музыкант показал годовалую Машу
Леди
Дженнифер Лопез засняли за поцелуями с Беном Аффлеком Поклонники обрадованы воссоединением пары
Дом
Интерьер в рубленом доме: 10 секретов декора
В моду вошла кухня с металлическим фартуком (фото)
200-метровая квартира в Екатеринбурге: что внутри
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидками
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь