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16:13 (мск), источник: Lenta.Ru

«Газпром» ответил Пашиняну на угрозу уголовного дела

Компания «Газпром Армения», на 100 процентов принадлежащая российскому «Газпрому», ответила на претензии исполняющего обязанности премьера страны Никола Пашиняна, сообщает «Спутник Армения».

Источник: РИА "Новости"

Глава кабинета министров обвинил предприятие в призывах к своим сотрудникам ходить на митинги оппозиции и предупредил, что если подозрения подтвердятся, то руководству компании грозят уголовные дела.

«Вас будут судить группами, пачками», — подчеркнул Пашинян. По его словам, любой работник «Газпром Армения», которого уличат в организации массовки, немедленно будет уволен.

В пресс-службе компании подчеркнули, что «Газпром Армения» — аполитичная организация и никоим образом не вовлечена в предвыборные процессы. При этом Пашинян не уточнил, из каких источников он узнал о действиях руководства «дочки» российской компании. Сами обвинения были выдвинуты на предвыборном митинге.

Заявления премьера прозвучали на фоне того, как армянская оппозиция обвинила премьера в принуждении учителей участвовать в агитации за партию власти «Мой шаг».

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